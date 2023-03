O reencontro de Rúben da Cruz com o filho após a polémica relacionada com alegada traição à mulher! Veja tudo

Rúben da Cruz conta como conheceu a mãe do filho: «Eu vi-a a crescer»

Rúben da Cruz, ex-concorrente do Big Brother 2022, partilhou na sua página de Instagram várias Stories onde mostra o reencontro com o filho, Salvador, de um ano.

Numa das Stories, Rúben da Cruz, com o filho ao colo, canta um tema musical infantil e mostra-se feliz junto do filho. «My life», escreveu Rúben da Cruz, na descrição dessa mesma Storie.

«You are my everything. I love you» e «My sweet boy» são outras frases que Rúben da Cruz escreveu acerca do filho noutras Stories que partilhou com este.

Recorde-se que Rúben da Cruz esteve recentemente envolvido numa polémica relacionada com a separação de Filipa Falcão, após ter sido acusado por esta, a mãe do filho, de uma alegada traição.