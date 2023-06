Cinha Jardim esclarece Bárbara Parada em direto: «Não tenho nada contra ti…»

Cinha Jardim acusa Bárbara Parada de mentir: «Se queria o bem dele, não vinha denegrir a imagem do Miguel e incentivar ao ódio!»

Bárbara Parada esteve em direto ao telefone durante o passado TVI Extra de dia 31 de maio. A ex-concorrente veio esclarecer o polémico vídeo onde se vê a sua saída da clínica onde realizou uma cirurgia estética e onde se mostra acompanhada por um rapaz. Bárbara Parada esclareceu que este é o seu irmãohttps://tvi.iol.pt/tvireality/videos/barbara-parada-faz-declaracoes-em-direto-e-um-rapaz-que-mora-comigo-saiba-tudo/647847fa0cf2665294e5e67d e que continua solteira.

Cinha Jardim, tal como todos sabem, mantém uma amizade com Miguel Vicente, ex-namorado de Bárbara Parada e, depois de algumas polémicas sobre as opiniões da comentadora em relação ao fim do namoro, ambas tiveram a oportunidade de esclarecer algumas mal-entendidos.

Cinha Jardim acabou por deixar uma mensagem em direto após ser «provocada» por Flávio Furtado, que disse à ex-concorrente: «A Cinha gosta muito de ti, em especial do teu ex-namorado». Nesse instante, a comentadora decidiu esclarecer: «Quero que ela seja muito feliz e que as coisas que não duram… Foi bom enquanto durou, o resto acaba, e és muito nova e que encontres qualquer dia outra pessoa e que sejas muito feliz. Não tenho nada contra ti, era o que faltava, gosto muito do Miguel como toda a gente sabe, não escondi», afirmou.