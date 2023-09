Big Brother 2023: Peões, cavalos, damas. Será este um jogo de xadrez? Espreite mais um detalhe da casa

Icónico! Veja a inspiração do look de Cristina Ferreira para a festa de aniversário

É já amanhã, dia 10 de setembro, que estreia a nova edição do Big Brother. A pouco e pouco têm sido revelados alguns detalhes sobre a casa que não têm deixado ninguém indiferente.

Revelamos agora uma nova imagem da casa mais vigiada do país, e, desta vez, podemos verificar uma estrutura de um cavalo de jogo de xadrez exposta na casa. O que quererá isto dizer?

Várias partes da casa já foram revelados (veja aqui) e ainda temos muitas surpresas até à estreia do Big Brother 2023 como a revelação dos primeiros concorrentes no programa esta tarde no Em Família.

Recorde que o grande prémio final é de 100 mil euros e que já foram reveladas as caras dos Diários e Extras. Veja também quem serão os comentadores desta nova edição.

Fique atento e acompanhe todos as novidades no site oficial do Big Brother. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais.