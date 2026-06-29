A Maria Chuteira, o garanhão romântico e a atriz famosa: Conheça os novos concorrentes do Big Brother Verão 2026

Já arrancou a nova edição do Big Brother Verão. Ao todo, são 18 os concorrentes que aceitaram o desafio e que estão divididos entre duas casas: a casa principal e a casa da avó.

O leque de participantes é bastante diversificado, tanto ao nível das personalidades como das idades, prometendo uma edição recheada de momentos inesperados.

A primeira concorrente a entrar na casa foi Joana, repositora de supermercado. Apresentou-se como alguém que «não gosta de responder a perguntas idiotas» e confessou ser «um bocadinho mentirosa».

Seguiu-se Boris, autor de uma das frases mais virais da gala de estreia: «A chapa está quente». Tem uma profissão de alto risco, ligada à área do mergulho.



Mariana Salgueiro, de 52 anos, trabalha numa central de táxis e garante que adora o que faz. Entre as suas apresentações, destacou: «Deixei de fumar para vir para a Malveira» e assegurou ainda: «Sou mais jovem do que eles todos.»

Com 23 anos, Mariana Sá vem de Vizela. Estudou Direito durante três anos, mas admite que «pensava mais na noite do que nos estudos». Quanto ao futuro, assume sem rodeios: «Trabalhar não é para mim. O que gostava mesmo era de ser maria chuteira.»



Afonso, de 24 anos, reformou-se do futebol e apresentou-se com sentido de humor: «Tinha tudo para dar certo. Tinha chuteiras, tinha caneleiras... só me faltava mesmo qualidade.»

Criador de conteúdos, Joaquim diz que adora entreter pessoas. Garante que não tem namorada, mas «amigas» não lhe faltam. «Considero-me um garanhão romântico», afirmou.



Raquel protagonizou um dos momentos mais virais da gala ao colocar a apresentadora e o público a dançar. «A Raquel é amor», disse. Revelou ainda que todas as manhãs começa o dia «com uma dança de expressão corporal».

Natural de Angola, Tatiana já participou no Big Brother Africa. É atriz, modelo, apresentadora de televisão e cantora.



Nuno, de 28 anos, vem de Macau. O futebol sempre foi o seu grande foco, tendo representado o Manchester City e, atualmente, a seleção de Macau.

Natural de Santarém, Miguel estuda Matemática Aplicada, embora admita que não gosta muito de estudar. Sonha ser jogador de futebol e explica: «Se não der, quero ser famoso. Só depois é que vem a Matemática.»



Íris é artista e define-se como «uma borboleta social». Diz que «detesta malucos» e reconhece que gosta muito de falar: «Eu às vezes não me calo.»

Natural do Brasil e a viver em Faro, Diego é tarólogo e descreve-se como «um meme ambulante». Deixou ainda um conselho para os colegas: «Um conselho para quem quer viver comigo é: vai no doce, não escolhe o lado amargo.»



Ana Luísa, natural de Matacães, em Torres Vedras, tem um negócio próprio e garante: «Só não vendo caixões.» Foi finalista do Survivor e entra agora no Big Brother Verão acompanhada por um motivo especial: um dos seus filhos, João Gomes, também é concorrente.



«Em Torres Vedras sou conhecido como o João do Bacalhau», apresentou-se João Gomes, que é treinador de futebol no pós-laboral.

Com 21 anos, Sara vem de Guimarães e garante que «toda a gente a conhece». Assume ainda ser fã de «fofocas».



Pedro diz que acorda sempre bem-disposto e ao som de música. No jogo, pretende manter-se fiel à sua personalidade.



Vanessa, de 30 anos, é jurista e explica que entrou no programa porque acredita que «podemos ser tudo e mais alguma coisa». É também responsável por uma associação de solidariedade.

Por fim, João Ventura, de 42 anos, vive em Guimarães e é ator e encenador. «Faço muitas coisas», afirmou, antes de confessar: «A minha vida está assim um bocado em tédio e agora é tempo de voltar ao centro da minha vida.»