Casa do avesso! Ana Barbosa e Débora Neves envolvem-se em forte discussão, com gritos e acusações à mistura

A noite passada foi de grandes emoções na casa do Big Brother. Débora Neves começou por mostrar o seu desagrado por alguém ter usado o seu casaco e o ter rasgado. Ainda sem saber quem o fez, Débora Neves mostrou-se chateada com a situação e comentou com os colegas, no quarto, tentando perceber quem o fez. Ana Barbosa pronunciou-se, admitindo que foi ela que o fez, sem intenção.

Ao ver o rasgão no casaco de Débora Neves, Ana Barbosa garantiu à colega que lhe comprava um casaco igual. Débora Neves chamou à atenção da colega, dizendo-lhe para não desvalorizar a situação. Já Ana Barbosa não gostou da dimensão que a colega conferiu à situação e os ânimos acabaram por se exaltar.

«Eu compro-te um casaco igual, Débora! Não é esse o problema!», começou por dizer. «Tu é que estás a fazer um filme desgraçado», acrescentou. Em gritos, Ana Barbosa continuou a falar para a colega: «Quando tu pintas os cabelos à pessoas já não faz mal», disse, falando daquilo que aconteceu no BB2021, quando Débora Neves, pintou, durante a noite, o cabelo a Ana Barbosa.

«Eu como sou queridinha, vou-te pagar um novo!», reforçou Ana Barbosa a Débora Neves, em gritos. Passada com a colega por esta estar a falar ao mesmo tempo que ela, Ana Barbosa exaltou-se como nunca antes: «Escuta, pá! Vais ter um casaco e já acabou! Não quero ouvir mais situações do casaco! Parou!».