Adivinha quem é esta criança? Pista: Está ligado ao Big Brother

Adriano Silva Martins decidiu partilhar com os seguidores um lado mais íntimo e pessoal, ao publicar várias fotografias da sua infância. O comentador do Big Brother Verão e apresentador no V+, publicou os registos no seu perfil de Instagram, com um toque de humor e nostalgia.

«Fui essa criança que sonhou e que continua a sonhar», escreveu na legenda do post, onde surge em criança e na adolescência, de sorriso rasgado e olhar traquina. As reações não tardaram a surgir: os fãs encheram a caixa de comentários com elogios e mensagens de carinho.

Entre poses divertidas e momentos do dia a dia, as fotografias revelam um Adriano genuíno, espontâneo e com a mesma energia que hoje leva para os ecrãs. A publicação já soma centenas de gostos e reforça a ligação próxima que o comentador mantém com o público.

Se ainda não viu as imagens, espreite a galeria e prepare-se para se derreter com as fotografias mais ternurentas de Adriano Silva Martins!