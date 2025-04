Big Brother recebe concorrente que já foi Miss Brasil. Adrielle Peixoto chegou e já fez alvoroço

Adrielle Peixoto, de 24 anos, é a mais recente moradora da casa do Big Brother. A nova concorrente é modelo e tem fortes ligações ao Brasil, onde já ganhou vários títulos de Miss. No Instagram, Adrielle tem várias fotografias do seu trabalho como modelo, assim como dos concursos de Miss que já venceu. Adrielle já foi eleita Miss Brasil. Veja as fotografias mais marcantes de Adrielle na galeria!

Recorde-se que a concorrente chegou a Portugal em 2022 para participar num concurso de beleza e decidiu que era o lugar ideal para viver. Sempre teve o sonho de participar no Big Brother e acha que a sua assertividade e vontade de vencer vão fazer a diferença. Quem a conhece diz que tem uma personalidade vincada e que é otimista em excesso, mas essa mesma atitude leva-a a motivar quem a rodeia e a aceitar qualquer desafio que lhe proponham.

No seu perfil de Instagram, Adrielle conta com diversas fotografias que evidenciam a sua carreira como modelo e as suas participações em concursos de Miss. As imagens não passam despercebidas e as suas conquistas são notórias. De salientar que, a mais recente concorrente da casa do Big Brother, já conquistou o título de Miss Brasil em 2018.

Adrielle entrou na casa do Big Brother sem hesitações e, logo na sua primeira "cadeira quente", deixou a sua opinião sobre alguns dos colegas. A modelo envolveu-se numa discussão acesa com Dinis Almeida, o que originou um ambiente tenso na casa.