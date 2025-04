Tudo sobre a polémica de Adrielle Peixoto: «Querem que me ajoelhe e peça desculpa?»

Adrielle Peixoto está envolvida numa nova polémica.

No Especial, a concorrente ajoelhou-se para simular um pedido de desculpas.

Afinal, arrependeu-se ou não? O ambiente aqueceu na casa do Big Brother depois da gala de domingo, e o centro da polémica voltou a ser Adrielle Peixoto. A concorrente, que celebrou efusivamente a sua salvação, gerou desconforto entre vários colegas — e agora todos viram as imagens da sua reação durante a emissão especial.

Na sequência do episódio, Adrielle tentou justificar o comportamento: “Percebi que a minha felicidade incomodou os outros concorrentes”, disse, dirigindo-se ao grupo. A afirmação foi seguida de um pedido direto de desculpas a Nuno, um dos mais incomodados com o momento. No entanto, a tensão manteve-se.

Em conversa com o apresentador Cláudio Ramos, Adrielle garantiu que nunca celebrou a saída de Dinis, apenas a sua permanência na casa. “Eles não estão habituados a pessoas assim. Já sei como agradar a todos: se calhar querem que eu me ajoelhe aqui e peça desculpa”, disparou, num tom mordaz que não passou despercebido.

Entre os colegas, as opiniões dividem-se. Érica foi uma das que se mostrou mais crítica: “Eu não estou contra a Adrielle, mas achei uma falta de respeito. Acho que foi exagerado. Não nos conseguimos despedir do Dinis porque ela estava aos berros lá atrás.” E acrescentou ainda que Adrielle justificou o comportamento dizendo que “reagiu assim porque é da Baía”.

Perante as críticas, Adrielle respondeu de forma direta: “Eu já pedi desculpas.”

O momento gerou nova onda de discussão na casa e entre os fãs do programa nas redes sociais. Muitos questionam se o pedido de desculpas foi sincero ou apenas mais uma encenação da concorrente, conhecida por não deixar nada por dizer.

Afinal, arrependeu-se ou não? A dúvida permanece — mas uma coisa é certa: Adrielle continua a ser uma das figuras mais marcantes (e polémicas) desta edição do Big Brother.

