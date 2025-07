«Arrasada», Adrielle Peixoto está de luto. Saiba tudo!

Adrielle Peixoto, ex-concorrente do Big Brother 2025, mostrou-se arrasada por ter perdido um amigo próximo, do Brasil: «Meu Deus, estou arrasada. Acabei de perder um amigo por causa da violência em Salvador», revelou na rede social X, antigo Twitter.

De recordar que Adrielle Peixoto foi uma das concorrentes mais polémicas do Big Brother 2025. Mesmo depois de sair da casa a polémica continuou e a jovem brasileira não perdoou as colegas.

Tudo aconteceu no mês passado quando três ex-concorrentes do Big Brother – Adrielle Peixoto, Inês Vilhalva e Érica Reis – se envolveram num aceso debate público através da rede social X (antigo Twitter), após Adrielle ter sido alegadamente excluída de um grupo privado no WhatsApp.

A polémica estalou quando Adrielle escreveu que se sentiu posta de parte, apesar das tentativas de aproximação: «Fico triste por estar sendo deixada de lado, mesmo tendo atitudes de aproximação… Erika, sei que foi você quem criou o grupo… E sim, isso me fez sentir excluída.»

Em resposta, Érica Reis partilhou um print comprovativo para esclarecer a situação, explicando que fez os possíveis para que Adrielle fosse incluída, bem como outros colegas.: «A imagem mostra que eu pedi para te incluírem… Quem tem o teu número é que leu e te falhou. Ninguém quer te excluir. Eu nunca vou excluir ninguém. 🥰❤️ beijinho»

A discussão passou também por Inês Vilhalva, que criticou a divulgação pública do tema: «Sempre ouvi dizer que é cá fora que as máscaras caem. Nunca pensei ver a Adrielle a protagonizar esse ditado com tanta dedicação.»

