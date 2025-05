Armas e tráfico de droga... A dura infância de Adrielle Peixoto. Esta é a história que não vai esquecer

Adrielle Peixoto foi uma das concorrentes expulsas no passado domingo do Big Brother 2025. Numa entrevista de vida ao programa «Goucha» da TVI, a jovem contou sobre a sua infância marcada por crime e violência, na favela onde vivia no Brasil.

«A casa tinha condições, mas não tinha esses luxos de máquina de lavar loiça, que isso eu vim conhecer na Europa. Casa simples, arrumadinha, banheiro, dois quartos, o básico, que funciona», começou por referir.

Depois, Adrielle contou o drama que viveu: «O ambiente era muito violento, até porque onde eu vivia era tipo rota de fuga dos bandidos, muito tráfico de droga e as recorrências aconteciam muito lá».

«Eu vivi o medo ali. A minha família foi feita refém, armas apontadas à minha cabeça. Cheguei a não conseguir conter-me. Urinei nas calças mesmo. Tinha 12, 13 anos. Fiquei com trauma de armas, de tiros… foi muito difícil», revelou a ex-concorrente.

Veja o vídeo em baixo: