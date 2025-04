A história mais insólita chegou ao Big Brother: Adrielle Peixoto revela com quem o namorado a traiu, e por esta ninguém esperava

O "Big Brother" nunca desilude quando o tema é surpresas… e a noite de hoje, 8 de abril, trouxe um daqueles momentos dignos de guião de novela, mas que aconteceu mesmo, em direto, durante o Especial conduzido por Maria Botelho Moniz.

Tudo começou com a repercussão da atividade do Circo, onde Digo Bordin atribuiu à brasileira Adrielle Peixoto a categoria de ilusionista. Quem não hesitou em concordar foi Carina Frias, que confessou à própria Adrielle que achava esse rótulo adequado, justificando que a concorrente tinha assumido uma postura traiçoeira no jogo.

Mas o que parecia ser apenas mais uma troca de opiniões entre concorrentes rapidamente escalou para um dos momentos mais inesperados e insólitos da edição. Numa conversa repleta de desabafo e emoção, Adrielle fez uma revelação surpreendente sobre o seu passado:

"Faz três anos que eu não brigo... desde o Brasil! A minha última briga foi no Brasil, e escolhi bem todos os meus amigos falsos, porque o meu ex-namorado me traiu com o meu melhor amigo gay, e eu descobri esse babado! E aí, todos os meus amigos da época ficaram do lado do meu amigo gay. E aí... botei a minha cara na Internet e esculhambei todo o mundo!"

A reação dos colegas foi imediata — Carina Frias e Igor Rodriguez ficaram de boca aberta, visivelmente surpreendidos com o relato inesperado da modelo brasileira. As imagens falam por si, como pode ver acima.

"Cada um joga à sua maneira…"

Ainda durante o episódio, Adrielle justificou a sua postura no jogo, reafirmando que tudo faz parte da estratégia que decidiu adotar desde o primeiro momento em que entrou na casa.

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.

Já no exterior deste turbilhão, um novo momento adensou-se entre Carina Frias, Inês Vilhalva e Igor Rodriguez, com o nome de Luís a surgir na conversa. Segundo Carina, Luís terá pedido para que ela não opinasse sobre ele, algo que a deixou intrigada. Inês, por sua vez, sugeriu que Luís está a tentar passar a imagem de “coitadinho”, insinuando que ele se apresenta como um “servente incompreendido pelas pessoas doutoradas”.

Apesar das dúvidas alheias, Carina continua a acreditar na autenticidade de Luís, destacando a sua história de vida marcada por valores e lealdade.