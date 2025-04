Já ganhou vários títulos de Miss e vem do Brasil. Esta modelo chegou com tudo ao Big Brother

Modelo e Miss Brasil chega ao Big Brother: Adrielle Peixoto tem um objetivo claro: Conquistar a casa e o público.

A modelo e vencedora de vários títulos de Miss no Brasil, Adrielle Peixoto, de 24 anos, é a nova concorrente da casa do Big Brother 2025. Natural da Baía, no Brasil, Adrielle chegou a Portugal em 2022 para participar num concurso de beleza e, após se apaixonar pelo país, decidiu fixar residência na Reboleira.

Sempre com o sonho de participar no Big Brother, Adrielle está determinada a mostrar que a sua assertividade e vontade de vencer vão fazer toda a diferença na casa. Com uma personalidade forte e uma energia positiva contagiante, a modelo acredita que a sua atitude motivadora será a chave para se destacar entre os restantes concorrentes.

Quem a conhece descreve-a como alguém otimista e com uma personalidade vincada, características que a ajudam a enfrentar qualquer desafio e a inspirar aqueles à sua volta. Agora, com a sua entrada na casa mais vigiada do país, promete trazer uma nova dinâmica e, sem dúvida, vai mexer com as relações e estratégias entre os concorrentes.

A gala de hoje do Big Brother 2025 está marcada pela entrada de dois novos concorrentes, que chegaram cheios de energia e prontos para dar tudo.

