Esta edição do Big Brother chegou ao Brasil. Há uma concorrente que está a fazer sucesso do noutro lado do Atlântico

Adrielle Peixoto é uma das novas concorrentes que chegou com tudo à casa do Big Brother. A modelo, de 24 anos, entrou acompanhada por Luís Gonçalves e juntos revolucionaram a casa mais vigiada do País. O jogo deu uma reviravolta e o ambiente está a ferver maias do que nunca.

A entrada de Adrielle não passou despercebida e a jovem está a ser notícia além-fronteiras, no Brasil, o seu País natal. Um órgão de comunicação social do Nordeste do Brasil dá destaque à entrada da jovem, assim como ao seu percurso impactante no programa da TVI.

Adrielle Peixoto é modelo e já ganhou vários títulos de Miss no Brasil. Cresceu na Baía e, atualmente, vive na Reboleira. Chegou a Portugal em 2022 para participar num concurso de beleza e decidiu que era o lugar ideal para viver.

Quem a conhece diz que tem uma personalidade vincada e que é otimista em excesso, mas essa mesma atitude leva-a a motivar quem a rodeia e a aceitar qualquer desafio que lhe proponham.

Veja aqui o vídeo de apresentação da concorrente:

