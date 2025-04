Entrada de Adrielle Peixoto gera o caos no Big Brother. Tudo o que precisa de saber sobre o tenso pós-gala de ontem

A mais recente entrada no Big Brother, Adrielle Peixoto, não tardou a gerar controvérsia e agitar as águas do jogo. Na noite de ontem, a ex-concorrente do programa, ao participar da habitual "cadeira quente", não poupou Dinis Almeida, um dos concorrentes que mais tem dado que falar nos últimos dias. A troca de acusações entre os dois logo após a gala foi marcada por uma visível tensão e antecipa, com grande probabilidade, uma nova rivalidade na casa.

Confronto direto com Dinis Almeida : Adrielle Peixoto criticou duramente Dinis, acusando-o de ser um mau jogador e de estar «perdido» no jogo, sem direção ou estratégia clara.

Acusações sobre as relações com mulheres : Adrielle acusou Dinis de ser falso e de «atirar para todas as mulheres» na casa, dando a entender que ele estava apenas a tentar agradar a todas de forma insincera.

Tensão na "cadeira quente": Após Dinis afirmar ironicamente que «dava em cima de todas as mulheres» e Adrielle responde no mesmo tom com «pelo menos é sincero», o concorrente acaba por dizer «cala a boca» à nova rival, intensificando ainda mais o clima de confronto.

Logo após a gala, a nova participante do Big Brother não hesitou em expor a sua opinião sobre Dinis Almeida. Em tom firme, Adrielle acusou o concorrente de ser um jogador «perdido» e de não ter uma estratégia definida, o que, segundo ela, comprometeria o seu desempenho dentro da casa. «O Dinis não é um bom jogador, está completamente perdido. Não tem direção no jogo», disparou Adrielle, causando um grande alvoroço entre os outros concorrentes que assistiam à conversa. Para a nova concorrente, o facto de Dinis elogiar certas colegas pela frente e criticá-las nas costas, em conversa com outras colegas, não é sinal de uma boa prestação.

O confronto entre Adrielle e Dinis não ficou por aqui. A participante foi ainda mais incisiva ao descrever a postura do concorrente em relação às mulheres da casa. «Está a atirar para todas as mulheres aqui da casa», acusou, dando a sugerir que Dinis esteja a tentar conquistar várias colegas, de forma insincera. «Acho ele falso, acho ele cobra», chegou mesmo a afirmar sobre o novo rival.

A tensão atingiu o auge quando Adrielle se dirigiu diretamente a Dinis, acusando-o de estar na competição com objetivos errados. «Você está no lugar errado, querido», disse-lhe, rebatendo a afirmação de Dinis, que se justificara ao afirmar que entrou no programa «para curtir a vida». Para Adrielle, essa postura é incompatível com o que é necessário para vencer o Big Brother. O clima de tensão entre Adrielle e Dinis ficou ainda mais carregado quando ele, de forma irónica, admitiu que «dava em cima de todas» as mulheres da casa. Adrielle acrescentou em: «Pelo menos é sincero», ao que Diniz não resistiu à provocação e acabou mesmo por rematar com um «cala a boca».