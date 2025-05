A 'ferver': Manhã de discussão na casa leva Érica Reis às lágrimas «Ela é uma estúpida»

O clima na casa do Big Brother está a subir cada vez mais, e as discussões são cada vez mais acesas. A tensão faz-se sentir entre os concorrentes tornando a convivência mais complicada. Durante a manhã, vários concorrentes entraram em confronto, culminando numa acesa troca de palavras. Adrielle Peixoto, Érica Reis e Luís Gonçalves estiveram no epicentro destes desacatos marcados pela gritaria.

Esta manhã, enquanto conversavam na sala, Érica Reis apontou o dedo a Solange Tavares acusando-a de dormir durante o dia, o que é expressamente proibido na casa do Big Brother. Incrédula, Solange afirma que Érica se está a revelar, aproveitando a deixa para 'picar' a colega. Solange Tavares apontou para o grupo de Érica Reis, fazendo sinal de que estão a sair um a um o que fala por si. Érica Reis não gostou das acusações e disparou duras críticas à colega, salientando que a mesma nunca procurou uma relação entre as duas.

O clima azedou, depois, quando Luís Gonçalves se juntou à conversa. Luís atirou duras críticas a Érica Reis no seguimento do seu desacato anterior. Sem papas na língua, Luís Gonçalves levantou questões sobre a genuinidade de Érica, afirmando que a mesma não deixa que deem opiniões diferentes da dela. Exaltada, Érica Reis levantou a voz ao concorrente, referindo que o mesmo não tinha de se meter numa conversa que não era com ele. O clima entre os dois azedou e fez com que se instaurasse um ambiente hostil de pura tensão, o que se fez notar entre outros concorrentes.

Érica Reis entrou em confronto em mais uma frente, desta vez com Adrielle Peixoto. Adrielle não deixou de se posicionar em relação ao tema que abordavam e aproveitou para criticar a postura da colega. Adrielle Peixoto disse que a colega tinha dupla personalidade e que não era leal a ninguém dentro da casa questionando, assim, a sua essência. Érica Reis exalta-se uma vez mais e levanta a voz a Adrielle, disparando fortes insultos.

Os fortes e intensos confrontos dos quais Érica Reis foi protagonista, levaram a concorrente às lágrimas. Após estes desentendimentos, Érica abandonou a sala em pranto enquanto se debatia sobre a personalidade de Adrielle Peixoto.