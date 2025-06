Polémica estalou entre ex-concorrentes. Grupo secreto de whatsapp gera polémica nunca antes vista

Discussão pública: Adrielle Peixoto acusa ex-colegas de a excluírem de grupo privado no WhatsApp, gerando polémica nas redes sociais.

Grupo privado: Érica Reis partilha prova de que tentou incluir Adrielle, responsabilizando quem não a adicionou.

Acusações online: Inês Vilhalva critica Adrielle publicamente e diz que «as máscaras caem» fora do Big Brother.

Na tarde desta quarta-feira, 18 de junho, três ex-concorrentes do Big Brother – Adrielle Peixoto, Inês Vilhalva e Érica Reis – envolveram-se num aceso debate público através da rede social X (antigo Twitter), após Adrielle ter sido alegadamente excluída de um grupo privado no WhatsApp.

A polémica estalou quando Adrielle escreveu que se sentiu posta de parte, apesar das tentativas de aproximação: «Fico triste por estar sendo deixada de lado, mesmo tendo atitudes de aproximação… Erika, sei que foi você quem criou o grupo… E sim, isso me fez sentir excluída.»

Em resposta, Érica Reis partilhou um print comprovativo para esclarecer a situação, explicando que fez os possíveis para que Adrielle fosse incluída, bem como outros colegas.: «A imagem mostra que eu pedi para te incluírem… Quem tem o teu número é que leu e te falhou. Ninguém quer te excluir. Eu nunca vou excluir ninguém. 🥰❤️ beijinho»

A discussão passou também por Inês Vilhalva, que criticou a divulgação pública do tema: «Sempre ouvi dizer que é cá fora que as máscaras caem. Nunca pensei ver a Adrielle a protagonizar esse ditado com tanta dedicação.»

Veja também:

Aos beijos na boca! Bárbara Parada e Francisco Monteiro mostram imagens escaldantes e apaixonadas - Big Brother - TVI