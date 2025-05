Tensão em plena gala entre Adrielle Peixoto e Gonçalo Quinaz: «Gostei que tivesses sido tu a sair»

Durante a gala do Big Brother de ontem, dia 4 de maio, Adrielle Peixoto e Gonçalo Quinaz entraram numa acesa troca de palavras em direto. O comentador não escondeu nada e foi firme nas palavras, fazendo o clima de tensão disparar.

Adrielle Peixoto foi a concorrente expulsa da noite e, como habitual, o concorrente expulso recebe feedback da sua prestação no jogo por parte dos comentadores Márcia Soares e Gonçalo Quinaz. Márcia não escondeu o desalento por ver Adrielle a sair da casa, dado que era uma concorrente que acrescentava bastante ao jogo. Por outro lado, Gonçalo Quinaz não teve a mesma opinião e admitiu que esta era a sua escolha para saída do jogo.

Os comentadores apontaram os aspetos positivos e negativos do jogo de Adrielle, fazendo subir a temperatura em estúdio. Contudo, o caldo entornou quando Gonçalo Quinaz disparou duras críticas não só ao jogo da concorrente, como também à sua essência enquanto pessoa. O comentador apontou para as atitudes da concorrente enquanto estava na casa, considerando serem excessivas e mal intencionadas. O comentador salientou que queria ver Adrielle Peixoto fora da casa do Big Brother, e que ficava contente com o resultado da noite, o que deixou a concorrente incomodada.