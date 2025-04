A nova concorrente do Big Brother é muito amiga de duas ex-concorrentes. Surpreenda-se

Adrielle Peixoto é uma das novas concorrentes da casa do Big Brother

A concorrente é amiga de duas ex-concorrentes que já passaram pelo formato da TVI

Adrielle Peixoto, de 24 anos, é a nova concorrente do Big Brother 2025. A modelo brasileira entrou na casa mais vigiada do País ao lado de Luís Gonçalves, o personal trainer que já foi Ranger, Fuzileiro e GNR.

A nova concorrente é modelo e tem fortes ligações ao Brasil, onde já ganhou vários títulos de Miss. A modelo, original da Bahia, chegou a Portugal em 2022 com o objetivo de participar num concurso de beleza, no entanto, encantou-se com Portugal e decidiu que era o sítio ideal para viver.

Sempre teve o sonho de participar no Big Brother, por isso, esta é a oportunidade que tanto desejou. A concorrente acha que a sua assertividade e vontade de vencer vão fazer a diferença. Quem a conhece diz que tem uma personalidade vincada e que é otimista em excesso, mas essa mesma atitude leva-a a motivar quem a rodeia e a aceitar qualquer desafio que lhe proponham.

Veja aqui o momento da sua entrada na casa!

A nova concorrente do Big Brother não entrou na casa "às cegas", uma vez que tem uma ligação especial a duas ex-concorrentes.

Adrielle é amiga de Iury Mellany, ex-concorrente do Big Brother 2020 e também do Secret Story - Desafio Final, e da sua irmã Anuska Marques, ex-concorrente do Big Brother - Duplo Impacto. As irmãs reagiram, e recorreram às redes sociais para demonstrar o apoio à amiga que entrou num desafio por onde já passaram.

Recorde-se que a nova concorrente do Big Brother é, também, amiga de Leomarte Freire, finalista do Secret Story 8. Leo já lhe deixou uma mensagem muito especial: «Eu aqui à espera da hora de poder dizer que ela entrou. Go amiga, brilha muito».