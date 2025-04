Adrielle Peixoto e Luís Gonçalves levaram a internet ao rubro com momento viral

No Big Brother, Adrielle Peixoto de 24 anos, e Luís Gonçalves de 41 anos, estão a dar que falar nas redes sociais e, desta vez, pelas melhores razões. Esta manhã, no alpendre do Big Brother, os dois concorrentes protagonizaram um momento inesperadamente divertido que já está a conquistar os fãs do programa nas redes sociais.

Vestida de baiana e após alguns confrontos gerados pela dinâmica, Adrielle surpreendeu os colegas ao entrar numa dança leve e bem-disposta. Durante a atividade, dançou com Luís Gonçalves, e arrancou gargalhadas de vários concorrentes com a sua energia positiva e divertida. O momento viralizou rapidamente e os elogios não tardaram a surgir.

Milhares de seguidores da TVI encheram as redes sociais com comentários positivos sobre os dois concorrentes: «Luís o mais genuíno!»; «Grande Luís, que a força esteja contigo ❤️❤️❤️»; «A melhor parte da dinâmica da Adrielle 😂»; «Luís, o homem do povo ❤️❤️❤️»; «Não é melhor ver momentos destes animados... do que discussões? ❤️»; «Os melhores jogadores 🤙🏻»; «Em vez de se divertirem com o Luís, preferem discutir com ele. Ele é tão boa onda! 😂» entre muitos outros comentários.

Apesar das polémicas anteriores, este momento mostra o lado mais leve de Adrielle e Luís, provando que também há espaço para diversão dentro da casa. A reação dos fãs é clara: querem ver mais episódios assim.

