Casa do Big Brother em reboliço. Novos concorrentes entram e deixam tudo a "ferro e fogo"

Adrielle Peixoto e Luís Gonçalves são os novos concorrentes da casa do Big Brother

Os novos concorrentes entraram sem hesitações e não deixaram nada por dizer. Os confrontos estão mais intensos do que nunca

Na gala especial desta quinta-feira, dia 3 de março, o Big Brother 2025 surpreendeu tudo e todos ao apresentar dois novos concorrentes. Adrielle Peixoto, de 24 anos, modelo brasileira e Luís Gonçalves, de 41 anos, Personal Trainer, chegaram com tudo e com muito por dizer. Parece que os novos inquilinos da casa já estão a causar reboliço.

Adrielle e Luís prometem mexer com a dinâmica do jogo. Os concorrentes entraram durante a gala de ontem e, sem perder tempo, dispararam críticas aos, agora, colegas de casa. Ambos os concorrentes entraram sem hesitações e com vontade de deixar a sua marca, o que elevou a temperatura na casa que se encontra a "ferro e fogo".

Luís Gonçalves, de 41 anos, não se poupou às críticas a Nuno Brito, atual líder da casa, o que fez subir a tensão. O mais recente concorrente atacou o líder da casa, mencionando as polémicas relacionadas com a atitude do mesmo perante o tão falado almoço do líder: «O Nuno condiciona as pessoas para não ficar mal visto».

Já Adrielle Peixoto, também fez questão de mostrar que veio pronta para dar ao jogo, apontando o dedo a comportamentos com os quais não concorda dentro da casa. A modelo brasileira não se escondeu e não teve medo de mostrar a sua opinião, deixando claro que não deixará nada por dizer. A concorrente não se poupou nas críticas a Dinis Almeida, condenando a sua atitude perante as raparigas da casa que lhe estão mais próximas. Dinis não concordou com a concorrente, no entanto, Adrielle assumiu que o concorrente apenas quer atenção feminina e não tem problemas em rotulá-lo como «garanhão».

NaNa cade

Na "cadeira quente", logo após o fim da gala, Adrielle Peixoto teve o seu primeiro confronto. A modelo brasileira criticou a postura de Dinis Almeida no jogo, e a forma como lida com as mulheres da casa, acusando-o de ser falso: «Está a atirar para todas as mulheres aqui da casa».

A picardia entre os dois continuou e, durante a ligação à casa no "Extra", surgiu nova troca de farpas entre os concorrentes. Irritado com as palavras da colega, Dinis Almeida sugeriu que a colega se calasse: «Cala a boca».

O clima de tensão estendeu-se ao resto da casa. Solange Tavares e Érica Reis também protagonizaram um acesa troca de palavras. As concorrentes entraram em confronto com uma troca de acusações sobre o amigo colorido que, supostamente, a luso-americana tem fora da casa. Solange aproveitou a oportunidade para responder a algumas acusações: «Isso fica-te muito mal dizeres isso enquanto tu tens namorado e andas entre as pernas dele. É bom que cales a boca e penses bem antes de falar no meu nome».