Novos concorrentes da casa do Big Brother chegaram com as «garras» de fora

Novos concorrentes chegam ao Big Brother 2025 e prometem mexer com a dinâmica da casa. Adrielle Peixoto e Luís Gonçalves não perderam tempo e logo na entrada deixaram a sua marca.

Luís Gonçalves faz acusação Nuno Brito. Com uma afirmação forte, o novo concorrente colocou a tensão a subir logo no início.

Adrielle Peixoto chega determinada e com algo por confessar às mulheres da casa. Diz estar pronta para enfrentar qualquer desafio no jogo.

Na gala especial desta quinta-feira, dia 3 de março, o Big Brother 2025 surpreendeu tudo e todos ao apresentar dois novos concorrentes. Adrielle Peixoto, de 24 anos, modelo brasileira e Luís Gonçalves, de 41 anos, Personal Trainer, chegaram com tudo e com muito por dizer. Parece que já estão a causar reboliço no Big Brother.

Luís Gonçalves chegou em força e com muito para dizer ao concorrente Nuno Brito: «O Nuno condiciona as pessoas para não ficar mal visto». Com esta afirmação, o novo concorrente promete agitar ainda mais as dinâmicas na casa.

Por outro lado, Adrielle Peixoto também fez questão de mostrar que está pronta para dar tudo no jogo. A modelo Brasileira não teve medo de expressar a sua opinião e deixou claro que vai colocar as «garras de fora» para se impor: «Nesta casa, as mulheres têm medo de se posicionar… o medo do cancelamento é real».

A entrada de Adrielle e Luís promete intensificar as tensões e criar conflitos na casa, colocando os concorrentes à prova. O Big Brother 2025 está apenas a começar e continuará a surpreender com a chegada destes novos concorrentes.

Conheça-os melhor aqui:

Adrielle Peixoto, 24 anos, Brasil



É modelo e, no Brasil, já ganhou vários títulos de Miss. Cresceu na Baía e, atualmente, vive na Reboleira. Chegou a Portugal em 2022 para participar num concurso de beleza e decidiu que era o lugar ideal para viver.

Sempre teve o sonho de participar no Big Brother e acha que a sua assertividade e vontade de vencer vão fazer a diferença. Quem a conhece diz que tem uma personalidade vincada e que é otimista em excesso, mas essa mesma atitude leva-a a motivar quem a rodeia e a aceitar qualquer desafio que lhe proponham.

Luís Gonçalves, 41 anos. Oeiras

Atualmente, é Personal Trainer, mas tem uma vasta experiência militar, tendo sido Ranger, Fuzileiro e GNR durante 12 anos. Afirma ter um sentido de justiça extremamente apurado e, no Big Brother, vai fazer questão de dizer sempre o que pensa. Atualmente, está solteiro e é pai de uma filha de 13 anos. Inscreveu-se no programa com um único objetivo: vencer os 100.000€ e fazer história na televisão portuguesa.

Recorde-se que esta semana há gala dupla: Esta quinta-feira Claudio Ramos conduz uma gala especialíssima com a entrada dos novos concorrentes e a expulsão de um dos nomeados: Carolina Braga, Diogo Bordin, Mariana Costa, Sara Silva e Carina Frias.

