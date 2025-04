O público decidiu e a casa do Big Brother explodiu. Tudo o que precisa saber da cadeira quente mais forte desta edição

Após uma gala cheia de emoções fortes e com uma dupla expulsão que culminou com as saídas de Tiago Rodrigues e Gonçalo Beja da Costa, a cadeira quente pós-gala desta quinta-feira foi ainda mais forte e os ânimos exaltaram-se, com confrontos inesperados.

O primeiro foi entre Adrielle Peixoto e Micael Miquelino. A concorrente brasileira não gostou que Micael e tivesse chamado de galinha e perdeu as estribeiras, chamando-o de lixo.

Lisa Shincariol interveio para criticar a postura de Adrielle, dando a entender que estava a fazer um 'teatro' por não ter sido considerada protagonista pelo públicos. Outros colegas concordaram.

Depois, foi a vez de Tomé Cunha marcar uma posição no jogo, defendendo Luís Almeida e atacando Nuno Brito. Solange Tavares mostrou-se do lado de Nuno e Érica Reis contra, gerando o caos na casa.

