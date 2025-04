Exclusivo APP TVI Reality: Adrielle Peixoto não esquece tensão vivida com Nuno Brito: «Começou a crescer para cima de mim...»

Exclusivo App Reality: Adrielle Peixoto recorda momentos de tensão vividos com Nuno Brito.

Este último domingo à noite, 20 de abril, mais uma troca acesa de palavras agitou o ambiente dentro da casa do Big Brother.

No Big Brother, durante a gala, depois de assistirem a imagens da discussão entre o Nuno e a Adrielle, a brasileira atira que nunca gritaram com ela da forma como o Nuno o fez e, no confessionário, mostra-se melindrada, revelando que teve receio que o personal trainer perdesse as estribeiras. De volta à sala, a Carina, a Inês, a Sara e a Solange condenam a acusação que a Adrielle fez ao Nuno. Já o Manuel Rodrigues considera que foi muito baixo a brasileira mencionar a filha do Nuno. Do outro lado do sofá, o Nuno questiona o Diogo sobre a palavra “estrupício” e o brasileiro afirma que é algo depreciativo. O apresentador acaba por dizer o verdadeiro significado da palavra e a Adrielle aplaude, agradecendo.

Isto acontece após uma gala que começou de forma surpreendente com o anfitrião a surpreender os concorrentes com uma sanção, numa noite que deu muito que falar, já que as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

A gala culminou com a expulsão de Inês Vilhalva que deixou a casa em choque e os colegas em lágrimas, sobretudo Carina Frias que se mostrou muito chorosa, em pranto.

