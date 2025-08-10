Não se podiam ver no Big Brother, mas agora estão cada vez mais cúmplices. A ligação que está a dar que falar

Adrielle Peixoto e Nuno Brito deram que falar no Big Brother 2025 por serem antagonistas. Além de rivais, chegaram a trocar acusações e ofensas. Mas cá fora tudo mudou e agora parecem estar inseparáveis.
Foi no Instagram que Adrielle Peixoto surpreendeu tudo e todos ao se mostrar feliz ao lado de Nuno Brito numa viagem de carro. «E aí meu povo, já cheguei aqui no Porto e adivinhem gente com quem eu estou aqui? (…) Quem diria? Eu e Nuno no mesmo ambiente, de novo. Foi me buscar viu gente? Está-me tratando bem», relatou a ex-concorrente.
A publicação está a dar que falar, por mostrar que os rivais passaram de inimigos a melhores amigos.
VEJA TAMBÉM: Armas e tráfico de droga... A dura infância de Adrielle Peixoto. Esta é a história que não vai esquecer