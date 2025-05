Ex-concorrentes do Big Brother 'unem-se' contra protagonista da casa: «Ele gosta de ser a vítima injustiçada»

Nuno Brito no olho do furacão: as imagens das discussões acesas com Lisa Schincariol e Bruno Savate

Esta manhã, o sofá do programa "Dois às 10" da TVI foi palco de revelações e críticas marcantes. Adrielle Peixoto, Erica Reis e Tomé Cunha — todos ex-concorrentes do Big Brother — sentaram-se à conversa com Cristina Ferreira para analisar as mais recentes polémicas dentro da casa mais vigiada do país.

O trio não poupou palavras ao comentar o comportamento de alguns dos atuais moradores, com um nome a destacar-se nas críticas: Nuno Brito. Para os três convidados, Nuno parece estar “desfocado” do jogo, mas isso pode acabar por jogar a seu favor.

“Se a casa toda for contra o Nuno... podemos começar a simpatizar com ele, ver o outro lado do Nuno...”, comentou Erica, numa análise recheada de alguma ironia.

Tomé Cunha foi mais direto ao apontar para a relação conturbada entre Nuno e Lisa Schincariol, sugerindo que tudo não passa de uma estratégia.

“Aquela relação é mais jogo do que outra coisa. De parte a parte”, afirmou Tomé, antes de lançar uma frase que ficou no ar: “O Nuno gosta disso... gosta de ser a vítima injustiçada.”

Também Adrielle não escondeu o ceticismo em relação ao percurso de Nuno na casa, reforçando a ideia de que o afastamento dos restantes concorrentes poderá, involuntariamente, torná-lo numa figura mais próxima do público.

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.

Este tipo de análise, vinda de quem conhece a pressão e a complexidade do jogo por dentro, ajuda o público a compreender melhor as dinâmicas do Big Brother e levanta questões pertinentes: será que Nuno está mesmo a jogar o papel de vítima ou está apenas a reagir ao isolamento?