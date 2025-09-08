Um tumor, ameaças de morte à mãe e a relação com Jéssica: Afonso chora desalmadamente na Curva da Vida

Na semifinal do Big Brother Verão, Afonso Leitão apresentou a sua Curva da Vida, onde falou sobre os momentos que mais o marcaram na vida, entre eles um episódio traumático com o progenitor, um tumor e a relação com Jéssica Vieira.

«Aos meus dois anos, a minha mãe pega em mim e no meu irmão foge de casa porque era vítima de violência doméstica. Perdemos tudo o que tínhamos até aqui», começou por contar o ex-paraquedista, já lavado em lágrimas.

Aos 12 anos, Afonso revela que enfrentou um tumor no pé. «Eu sangrava muito do pé e fui ao médico, desconfiavam que era um tumor maligno. Fui operado e passou a ser um tumor benigno», disse, num pranto.

Foi também nessa altura que o seu progenitor volta a surgir na sua vida. «Surge o meu progenitor, que estava afastado de nós por ordem do tribunal e a partir desta altura começo a ser obrigado a fazer visitas. Há uma que não me esqueço. Ele tirou uma faca e disse: 'esta faca é para matar a vossa mãe'. Até que a minha mãe recorreu a tribunal e parámos com essas visitas. Voltámos a ser uma família feliz. Ele tentou comprar-me, e eu disse: 'engraçado que tu tens tanto para dar, mas a minha mãe passou fome para nos dar de comer'», contou.

Durante a adolescência, Afonso Leitão confidenciou que foi um «mau filho». As más companhias e o bullying que sofreu fizeram-no ter comportamentos negativos. «Há uma discussão que eu tive com a minha mãe, eu disse que ia de férias e acabei por fugir de casa. Fui um mau filho nesta altura, dei problemas em casa», adiantou.

Afonso Leitão não esquece Jéssica na Curva da Vida

Na mesma partilha, Afonso fala sobre a sua passagem pela Casa dos Segredos 8, marcada pelo namoro com Jéssica Vieira. «Voltei a apaixonar-me, conheci a Jéssica e fui muito feliz com ela. Acabou, não acabou da melhor maneira, infelizmente. Quando saí, foi complicado. Acusaram-me de tudo e mais alguma coisa e não era verdade», confessou.

No fim, o jovem de Alcochete deixou ainda uma palavra dirigida a Miranda: «Fui convidado para entrar no Big Brother Verão e conheci uma pessoa que se tornou muito importante. Fico muito triste por nem toda a gente ver a joia de pessoa que ela é. Gosto muito da Catarina Miranda».