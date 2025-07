A opinião do público conta. Afonso e Miranda são os protagonistas da nova votação

Afonso e Catarina Miranda. É atração ou estratégia? Queremos saber a opinião do público do Big Brother Verão sobre esta relação, que tanto tem dado que falar dentro da casa. Desde o primeiro dia, que Catarina Miranda e Afonso estão constantemente em picardias e em momentos mais íntimos. Muitas vezes nas ‘barbas’ de Jéssica Vieira, a ex-namorada do paraquedista. Jéssica Vieira, que namorou até há bem pouco tempo com Afonso Leitão, já demostrou desconfronto com as atitudes que os dois têm mesmo à sua frente.

Será que esta ligação especial de Afonso Leitão e Catarina Miranda é atração? Ou é estratégia? Para votar, basta descarregar a aplicação TVI Reality e escolher o lado desta história com que mais se identifica. A votação é gratuita. A sua opinião conta.

A resposta do público será divulgada ainda hoje.

Descarregue a APP do TVI Reality aqui.