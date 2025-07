Afonso Leitão afirma sentir-se sufocado por Catarina Miranda. A concorrente reage e deixa aviso: «Não conta mais comigo»

'Sufocado', Afonso Leitão tem conversa com Catarina Miranda. A concorrente não gosta da expressão utilizada pelo colega e deixa aviso.

O 'Especial Big Brother Verão' desta sexta-feira, 18 de julho, contou com um momento de forte tensão emocional entre Catarina Miranda e Afonso Leitão, que voltaram a discutir a relação que têm mantido dentro da casa mais vigiada do país. Para Catarina é uma coisa, para Afonso é outra.

Durante uma conversa a dois, Afonso mostrou-se desiludido com o distanciamento de Catarina. Afonso questionou se Catarina apenas queria manter uma relação cordial, a concorrente não hesitou: «Sim, não te posso tocar, não te posso agarrar». O colega contrapôs: «Ninguém disse isso», mas Catarina reforçou a ideia: «Noutras circunstâncias estavas debaixo de uma manta comigo agarrado a mim».

A conversa acabou por escalar quando Afonso acusou Catarina de o sufocar: «Exiges, o problema é que tu sufocas. É uma realidade. Vais dizer que não?» . Triste com as palavras do colega, Catarina respondeu de forma contundente: «Para mim há duas questões. Ou és burro ou já percebeste e não queres admitir».

No confessionário, a participante reconheceu que Afonso pode estar a ser sincero: «Achei que ele estava a dizer a verdade, o que ele sentia. Desde que a Daniela Santos chegou que estamos sempre a falar do mesmo os dois». Garantiu ainda ter adotado uma nova estratégia: «Se eu o sufocava, agora vou deixar de sufocar».

«Ele não conta mais comigo (...) Acho que a melhor maneira de mostrarmos às pessoas que gostamos delas verdadeiramente é as deixarmos ir».

Em conversa com Maria Botelho Moniz, Catarina explicou que já não sente necessidade de provar os seus sentimentos: «Não vou andar aqui atrás das pessoas para fazer valer a minha palavra. Já disse o que tinha a dizer, se ele não acredita, é um problema que vai ser só dele».

A concorrente acredita que Afonso se vai «espalhar ao comprido» e terminar isolado: «Agora vai ficar com a Daniela e o Fábio Paim. Se o Paim sair, ele vai ficar só com ela. Depois vamos ver se o Afonso fica cá ou não. Eu duvido».