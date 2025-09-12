Afonso Leitão fica em quarto lugar com 1% dos votos e esta foi a reação caricata de Catarina Miranda

Afonso Leitão fica em quarto lugar na final do Big Brother Verão, realizada no Parque dos Poetas, em Oeiras. O concorrente deixa a casa mais vigiada do país a poucos passos do pódio, numa saída marcada por fortes aplausos e demonstrações de apoio do público presente.

Mas quem acaba por dar que falar é Catarina Miranda. A reação da concorrente ao anúncio do quarto classificado não passa despercebida e rapidamente gera comentários entre os fãs do programa, dentro e fora do recinto. O momento acrescenta ainda mais intensidade a uma noite já carregada de emoção e suspense.

Apesar de não chegar ao top 3, Afonso sai em clima de festa, levando consigo o carinho dos seguidores e o reconhecimento do percurso que marcou esta edição do Big Brother Verão.