Afonso Leitão muda de visual e deixa Catarina Miranda em choque

Ao Minuto

10:08
O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story - Big Brother

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

21:21
Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar” - Big Brother

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

20:00
“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber - Big Brother

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

19:17
Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:41
Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:40
De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:29
Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral - Big Brother

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

17:49
Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples - Big Brother

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

20:35
Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso - Big Brother

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

19:54
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio - Big Brother
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

19:32
Afonso implacável com Daniela: «Ela tem pesadelos com a Miranda» - Big Brother
03:40

Afonso implacável com Daniela: «Ela tem pesadelos com a Miranda»

19:32
Miranda dá 'estoiro' a Daniela Santos: «Sei qual é o teu ressabiamento, mas eu não mando no Afonso» - Big Brother
03:40

Miranda dá 'estoiro' a Daniela Santos: «Sei qual é o teu ressabiamento, mas eu não mando no Afonso»

19:32
Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso - Big Brother
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

19:22
Jéssica fala sobre a relação dos CaLe: «Foi duro, entrei a gostar muito dele» - Big Brother
03:21

Jéssica fala sobre a relação dos CaLe: «Foi duro, entrei a gostar muito dele»

19:15
Afonso expõe pós-gala com Miranda: «Ontem houve... vamos ver hoje como vai desenrolar» - Big Brother
02:00

Afonso expõe pós-gala com Miranda: «Ontem houve... vamos ver hoje como vai desenrolar»

19:12
Miranda desmarca-se de Afonso?: «Ele vai fazer a vida dele e eu a minha» - Big Brother
02:16

Miranda desmarca-se de Afonso?: «Ele vai fazer a vida dele e eu a minha»

18:54
Afonso ataca Viriato: «Tu querias estar com a Miranda, querias estar no meu lugar» - Big Brother
02:05

Afonso ataca Viriato: «Tu querias estar com a Miranda, querias estar no meu lugar»

18:50
Implacáveis, Afonso e Miranda fazem ataque a Daniela Santos: «Poderia vir para aqui lavar roupa suja» - Big Brother
02:21

Implacáveis, Afonso e Miranda fazem ataque a Daniela Santos: «Poderia vir para aqui lavar roupa suja»

18:45
Bruna dá 'achega' a Miranda: «Se não estivesses na casa, a casa continuaria de qualquer forma» - Big Brother
01:36

Bruna dá 'achega' a Miranda: «Se não estivesses na casa, a casa continuaria de qualquer forma»

18:38
Marta Cruz afirma: «Vamos celebrar a Jéssica e não a derrota da Catarina» - Big Brother
03:30

Marta Cruz afirma: «Vamos celebrar a Jéssica e não a derrota da Catarina»

18:35
Miranda arrasa colegas: «Sem mim, não faziam grande coisa, muitos nem faziam nada» - Big Brother
01:44

Miranda arrasa colegas: «Sem mim, não faziam grande coisa, muitos nem faziam nada»

18:30
Eles já tiveram um caso, mas agora não se podem ver! Daniela e Afonso 'pegam-se' em direto - Big Brother
01:06

Eles já tiveram um caso, mas agora não se podem ver! Daniela e Afonso 'pegam-se' em direto

18:25
Afonso e Viriato aos berros em direto e Nuno Eiró é obrigado a intervir: «Não falam mais alto que eu!» - Big Brother
01:26

Afonso e Viriato aos berros em direto e Nuno Eiró é obrigado a intervir: «Não falam mais alto que eu!»

18:19
Daniela Santos faz ameaças a Miranda: «Teria de expor coisas que tu não ias gostar» - Big Brother
02:13

Daniela Santos faz ameaças a Miranda: «Teria de expor coisas que tu não ias gostar»

Acompanhe ao minuto

Afonso Leitão muda de visual e deixa Catarina Miranda em choque

  • Secret Story
  • Hoje às 12:10
Afonso Leitão muda de visual e deixa Catarina Miranda em choque - Big Brother
Afonso Leitão e Catarina Miranda

Afonso Leitão mudou de visual e partilhou tudo nas redes sociais, incluindo a reação de choque de Catarina Miranda.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Afonso Leitão decidiu dar um novo ar à sua imagem e não deixou os seguidores de fora do processo. O ex-concorrente do Secret Story – Casa dos Segredos 8, Desafio Final e Big Brother Verão partilhou nas stories do Instagram o momento em que mudou de visual numa barbearia que costuma frequentar no Montijo.

«Chegou o grande momento de tratar disto», escreveu o jovem de Alcochete no primeiro vídeo que publicou, mostrando-se pronto para a transformação. Pouco depois, revelou o resultado final com a legenda: «Resultado final. Estamos assim».

Mas não foi só o novo look que chamou a atenção dos fãs. Afonso também partilhou a reação da amiga Catarina Miranda, que não escondeu a surpresa com a mudança. «A reação da Sininho», escreveu, divertindo os seguidores com a cumplicidade entre os dois ex-concorrentes.

Veja tudo aqui:

 

Temas: Afonso Leitão Catarina Miranda Big Brother Verão

Relacionados

Jéssica Vieira revela reconciliação com homem especial após o Big Brother Verão

Depois da avó de Catarina Miranda se tornar famosa, é a vez da mãe ficar conhecida

Cristina Ferreira surpreende Catarina Miranda com confissão sobre o prémio final

Catarina Miranda destruiu amizade de Afonso e Rita? Ex-concorrentes ‘excluíram-se’ da vida um do outro

Fora da Casa

Afonso Leitão assume pela primeira vez que há algo mais com Catarina Miranda. As declarações que surpreenderam cá fora

Hoje às 15:05

Imperdível! Afonso Leitão revela novo look e deixa Catarina Miranda surpreendida

Hoje às 12:08

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

Hoje às 10:08

Cristina Ferreira surpreende Catarina Miranda com confissão sobre o prémio final

Ontem às 17:15

Depois da avó de Catarina Miranda se tornar famosa, é a vez da mãe ficar conhecida

Ontem às 16:32

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

15 set, 19:00
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Claudia Nayara está grávida e esta é a sua primeira foto a mostrar a barriguinha

20 ago, 19:33

Afonso Leitão muda de visual e deixa Catarina Miranda em choque

Hoje às 12:10

Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

13 set, 09:48
05:12

Cristina Ferreira deixa conselho a Catarina Miranda: «Tenho muita pena que a tua inteligência não te permita perceber»

Ontem às 11:24

Rita Almeida surpreende com um look de verão ao lado de companhia especial

15 jun, 18:22
Ver Mais

Notícias

Afonso Leitão assume pela primeira vez que há algo mais com Catarina Miranda. As declarações que surpreenderam cá fora

Hoje às 15:05

Afonso Leitão muda de visual e deixa Catarina Miranda em choque

Hoje às 12:10

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

Hoje às 10:08

Cristina Ferreira surpreende Catarina Miranda com confissão sobre o prémio final

Ontem às 17:15

Depois da avó de Catarina Miranda se tornar famosa, é a vez da mãe ficar conhecida

Ontem às 16:32
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

13 set, 10:03
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

13 set, 00:58
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

12 set, 23:05
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

12 set, 22:20
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

12 set, 22:05
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

13:24

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9

15 set, 00:49
00:46

Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»

15 set, 00:41
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

13 set, 19:54
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

13 set, 19:32
08:20

Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão

12 set, 23:26
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ao lado de Afonso Leitão, Catarina Miranda encontra-se com conhecida comentadora: "Temos várias coisas em comum..."

Hoje às 15:08

"Tu e a Catarina Miranda já dormiram na mesma cama?": Afonso Leitão responde!

Hoje às 14:42

Bruno Savate vê-se "obrigado" a criar uma nova conta no Instagram: saiba tudo!

Hoje às 13:53

"Big Brother Verão". Afonso Leitão sobre ex-concorrente: "Lá dentro gostei dela, mas depois do que soube evito o contacto"

Hoje às 12:40

Este é o nome «amoroso» pelo qual Afonso Leitão trata Catarina Miranda fora da casa do «Big Brother»

Hoje às 12:17
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

13 set, 17:38

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

13 set, 12:25

O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

13 set, 12:06

O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

13 set, 12:04

Maria Botelho Moniz chora agarrada aos concorrentes, depois de uma grande surpresa

13 set, 00:41
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23
Ver Mais