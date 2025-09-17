Afonso Leitão muda de visual e deixa Catarina Miranda em choque

Afonso Leitão decidiu dar um novo ar à sua imagem e não deixou os seguidores de fora do processo. O ex-concorrente do Secret Story – Casa dos Segredos 8, Desafio Final e Big Brother Verão partilhou nas stories do Instagram o momento em que mudou de visual numa barbearia que costuma frequentar no Montijo.

«Chegou o grande momento de tratar disto», escreveu o jovem de Alcochete no primeiro vídeo que publicou, mostrando-se pronto para a transformação. Pouco depois, revelou o resultado final com a legenda: «Resultado final. Estamos assim».

Mas não foi só o novo look que chamou a atenção dos fãs. Afonso também partilhou a reação da amiga Catarina Miranda, que não escondeu a surpresa com a mudança. «A reação da Sininho», escreveu, divertindo os seguidores com a cumplicidade entre os dois ex-concorrentes.

Veja tudo aqui: