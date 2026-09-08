Afonso Leitão proibido de se aproximar de Catarina Miranda? Advogado conta tudo

O advogado de Afonso Leitão, José Paulo Pinho, esclareceu a situação judicial que envolve o ex-concorrente do Secret Story e Catarina Miranda, depois de terem circulado informações sobre uma alegada proibição de aproximação entre os dois.

Numa publicação no Instagram, o advogado garantiu que Afonso Leitão “não foi constituído arguido em qualquer processo instaurado pela sua ex-companheira” e que não existe, até ao momento, qualquer medida judicial que o impeça de se aproximar ou de estar nos mesmos locais que Catarina Miranda.

José Paulo Pinho acrescentou ainda que não existe qualquer proibição de contatos ou aproximação aplicada a Afonso Leitão. Ainda assim, sublinhou que ele «não pretende aproximar-se da ex-companheira» por decisão própria, independentemente da inexistência de qualquer impedimento judicial.

O esclarecimento surge depois de informações sobre o caso terem circulado nas redes sociais e sido entretanto avançadas por alguns meios de comunicação social portugueses.

O advogado terminou a publicação afirmando que o objetivo foi apenas “transmitir os factos com rigor” e evitar interpretações ou afirmações que não correspondam à realidade. Importa referir que a publicação feita na noite desta segunda-feira foi entretanto apagada, mas vários meios da imprensa portuguesa já avançaram com a notícia.

Recorde as melhores imagens da história de amor de Catarina e Afonso: