Após separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão surpreende com casa nova. Todos os detalhes aqui

Através das redes sociais, Afonso Leitão partilhou um novo detalhe da sua vida pessoal. O jovem recorreu aos stories do Instagram para mostrar que a mudança para a nova casa está a ganhar forma e revelou um dos primeiros elementos que já fazem parte do espaço.

Na imagem partilhada, Afonso mostrou uma mesa e escreveu simplesmente: «E a casa nova já tem mesa».

A revelação acontece depois do fim da relação com Catarina Miranda, com quem Afonso Leitão manteve uma relação bastante mediática. Desde então, o jovem tem seguido o seu caminho e partilhado com os seguidores alguns momentos desta nova etapa.