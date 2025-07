Rasganço total. Comentador implacável com Afonso Leitão e Catarina Miranda: «Detesto esta esperteza saloia»

Gonçalo Quinaz esteve no Dois às 10 desta segunda-feira, 14 de julho, a comentar os últimos acontecimentos do Big Brother Verão. O comentador foi muito crítico de Catarina Miranda por ter nomeado Afonso Leitão na gala «por estratégia».

Sem papas na língua, Gonçalo Quinaz confidenciou que gostava que fosse o ex-paraquedista a abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo. «Eu até gostava que fosse o Afonso já a sair. Ficou automaticamente nomeado pela melhor amiga, pela pseudo-namorada ou futura namorada e eu gostava que ele saísse porque eu detesto esta esperteza saloia da estratégia, quando é o público que decide. E eu agora gostava de saber», começou por dizer.

O também ex-concorrente do Big Brother foi mais longe e atacou Catarina Miranda. «Ela acha, está seguríssima que ele não vai sair e quem for com ele vai sair… A sorte é que ficou uma Bruna nomeada e possivelmente é a Bruna que sai no próximo domingo porque se, em vez de uma Bruna, se vai uma Kina é o Afonso que vem para a rua e depois eu queria ver», disse.

Veja o vídeo do momento aqui:

Daniela Santos e Afonso Leitão envolveram-se? Bernardina Brito revela toda a verdade sobre estes «amigos especiais»

Daniela Santos e Afonso Leitão conheceram-se na Casa dos Segredos - Desafio Final no início deste ano e, desde então, criaram uma forte amizade. Surgiram vários rumores sobre um alegado envolvimento entre os dois e, agora, Bernardina Brito confirmou que os dois concorrentes do Big Brother Verão são «amigos especiais».

A revelação foi feita no Última Hora do Big Brother Verão desta segunda-feira, 14 de julho, quando Bernardina comentava a entrada da amiga Daniela Santos na casa e o facto de Catarina Miranda ter ficado «a tremer»: «Eu acho que ela viu um bocadinho o Afonso a tremer das perninhas quando viu a Daniela entrar. Ele primeiro dá aquele sorriso, mas depois calha fixe e diz, espera aí que isto já está aqui a meter mulheres a mais que eu conheço mais aprofundadamente, não é?»

Surpreendida com as afirmações de Bibi, como é carinhosamente tratada, Marta Cardoso quis perceber o que se passou afinal entre Afonso Leitão e Daniela Santos.

«Então temos uma Jéssica (Vieira), não é? Já foi namorada. Temos uma Daniela, que já foi uma amiga especial. E temos uma que a Daniela já foi uma amiga especial. É o que dizem», disse Bernardina, entre risos.

«Desculpa, Bernardina, estou-te aqui a por-te por caminhos apertados. Há aqui uma história com a Daniela Santos, que obviamente o Afonso pode tirar algum receio ou começar a pensar nisso, que possa estar dentro da casa», reagiu Marta Cardoso, entre risos.

Veja aqui o momento em questão: