Revelados os nomeados da semana e são cinco: Os nomes aqui

Já é conhecido o novo leque de nomeados da semana do Big Brother Verão. No Especial com Maria Botelho Moniz, foi revelado o conjunto final, onde já estava Afonso Leitão, que tinha sido nomeado diretamente pela líder, Jéssica Vieira, na gala de domingo.

A Afonso juntaram-se esta segunda-feira Kina, Catarina Miranda, João Oliveira e Daniela Santos e um deles abandona a casa mais vigiada do País já no próximo domingo, em mais uma grande gala conduzida por Maria Botelho Moniz.

Até lá a casa está ao rubro e a noite de ontem ficou marcada, não só pelo anúncio dos nomeados, mas também por duas acesas discussões. Uma entre Catarina Miranda e João Oliveira - onde o copo voltou a ser tema - e outra muito forte entre Bruno de Carvalho e Afonso Leitão.

Nesta última, inclusive, os dois concorrentes 'pegaram-se' e os colegas foram obrigados a intervir, após Bruno de Carvalho ameaçar que dava «uma berlaitada» a Afonso Leitão, num clima de tensão máxima.

