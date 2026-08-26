Solteiro e focado no ginásio. Afonso Leitão surge com mais músculos em partilha inacreditável

Afonso Leitão está a apostar cada vez mais no treino físico e os resultados começam a ser visíveis. O antigo concorrente de «Secret Story» e «Big Brother Verão» tem mostrado uma imagem diferente, com um corpo mais definido e musculado.

Depois do fim da relação com Catarina Miranda, que chegou a ser tema de destaque na televisão portuguesa, Afonso Leitão parece ter encontrado no ginásio uma das suas principais formas de se manter focado. A transformação física do ex-concorrente não tem passado despercebida e já é possível notar diferenças na sua condição física.

Afonso Leitão e Catarina Miranda conheceram-se durante a participação no «Big Brother Verão», em 2025, programa no qual ambos chegaram à fase final. Afonso terminou a edição no terceiro lugar, enquanto Catarina Miranda ficou na segunda posição.

A relação entre os dois continuou depois do reality show, mas acabou por chegar ao fim meses mais tarde. A separação ganhou particular exposição mediática durante a participação de Afonso Leitão no «Secret Story», com o antigo casal a protagonizar vários momentos de tensão em televisão.

Agora, longe dos ecrãs da casa dos reality shows, Afonso parece estar concentrado noutra fase da sua vida. A aposta no exercício físico começa a traduzir-se numa mudança evidente na sua aparência, sobretudo ao nível da massa muscular e da definição corporal.

O que é feito de Afonso Leitão?

O antigo concorrente do Secret Story voltou a dar que falar ao publicar um vídeo nos stories do Instagram onde surge atrás de um balcão a servir bebidas. Sempre em tom de brincadeira, aproveitou a ocasião para responder a quem continua a acusá-lo de "não trabalhar".

«Para quem diz que eu não trabalho, passem por aqui», atirou, entre sorrisos, mostrando que não perde o sentido de humor, mesmo perante as críticas.

O momento tornou-se ainda mais divertido quando um dos amigos provou a bebida e comentou, em tom de gozo, que "não está boa". Sem hesitar, o ex-concorrente respondeu: "O que importa é que está feita", provocando gargalhadas entre eles.

A publicação surge numa altura em que Afonso Leitão atravessa uma nova fase da sua vida, depois do fim da relação que viveu e que tanto deu que falar entre os fãs. Apesar das polémicas que envolveram a separação, o jovem parece determinado em seguir em frente, rodeado dos amigos e a aproveitar ao máximo estes dias de descanso.

Nas últimas semanas, Afonso tem mostrado precisamente esse lado nas redes sociais: passeios, momentos de diversão e muitas gargalhadas, dando a entender que está focado em viver o presente. A mais recente publicação é mais um exemplo de que continua a encarar a vida com boa disposição.