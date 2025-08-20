Um homem, uma mulher apaixonada e uma ex destroçada. O maior 'babado' chegou ao BB e isto é o que tem de saber

Ao Minuto

13:11
Ana magoada com atitudes de Viriato: «É a segunda vez que me manda calar, não posso com isso» - Big Brother
04:49

Ana magoada com atitudes de Viriato: «É a segunda vez que me manda calar, não posso com isso»

13:04
Viriato não poupa Miranda: «Mandaste o teu aliado para baixo do autocarro» - Big Brother
01:36

Viriato não poupa Miranda: «Mandaste o teu aliado para baixo do autocarro»

12:32
Kina dá reprimenda a Viriato: «Ia lá ficar a ser ofendida? Eu estou no meu limite» - Big Brother
01:51

Kina dá reprimenda a Viriato: «Ia lá ficar a ser ofendida? Eu estou no meu limite»

12:15
Viriato implacável com Ana: «Ela que vá para o caraças com as teorias dela» - Big Brother
02:38

Viriato implacável com Ana: «Ela que vá para o caraças com as teorias dela»

11:57
Quer atrair dinheiro? Há um objeto que deve ter sempre consigo. Kina ensina tudo - Big Brother

Quer atrair dinheiro? Há um objeto que deve ter sempre consigo. Kina ensina tudo

11:46
Miranda ameaça 'boicotar' prova semanal: «Se me enervam muito, se aparecer a minha avó, não a vou ignorar» - Big Brother
01:41

Miranda ameaça 'boicotar' prova semanal: «Se me enervam muito, se aparecer a minha avó, não a vou ignorar»

11:27
Viriato dispara para Miranda e Afonso e os ânimos exaltam-se: «Nunca vais chegar onde eu vou chegar» - Big Brother
04:17

Viriato dispara para Miranda e Afonso e os ânimos exaltam-se: «Nunca vais chegar onde eu vou chegar»

11:20
«Calada és uma poeta!»: Viriato Quintela perde a cabeça com Ana Duarte - Big Brother
01:13

«Calada és uma poeta!»: Viriato Quintela perde a cabeça com Ana Duarte

11:16
Ana Duarte e Viriato Quintela em novo confronto: «Eu dispenso, não te vou ouvir» - Big Brother
02:54

Ana Duarte e Viriato Quintela em novo confronto: «Eu dispenso, não te vou ouvir»

11:15
Prova semanal 'boicotada' por Afonso e os ânimos exaltam-se: «Foi de propósito» - Big Brother
07:00

Prova semanal 'boicotada' por Afonso e os ânimos exaltam-se: «Foi de propósito»

10:53
Afonso Leitão tem atitude irrefletida e deixa Jéssica Vieira furiosa: «És um guloso!» - Big Brother
04:51

Afonso Leitão tem atitude irrefletida e deixa Jéssica Vieira furiosa: «És um guloso!»

10:52
Caixa da imunidade chega à casa: concorrente parte-a e as consequências são inesperadas - Big Brother
04:51

Caixa da imunidade chega à casa: concorrente parte-a e as consequências são inesperadas

10:45
Mistério desvendado: Descoberto o 'ladrão' do tabaco que está a deixar a casa virada do avesso - Big Brother
00:49

Mistério desvendado: Descoberto o 'ladrão' do tabaco que está a deixar a casa virada do avesso

10:44
Miranda faz nova cena de ciúmes: «Não de dás abraços, só dás abraços à...» - Big Brother
01:42

Miranda faz nova cena de ciúmes: «Não de dás abraços, só dás abraços à...»

10:36
Afonso e Miranda voltam ao ataque? Casa em alvoroço após desaparecimento do tabaco: «É indecente» - Big Brother
02:31

Afonso e Miranda voltam ao ataque? Casa em alvoroço após desaparecimento do tabaco: «É indecente»

10:35
Aos berros logo de manhã. Viriato e Miranda têm alta discussão: «És nojenta, baixa, suja» - Big Brother
02:30

Aos berros logo de manhã. Viriato e Miranda têm alta discussão: «És nojenta, baixa, suja»

10:20
Novo dia, nova partida: Viriato acorda mal humorado por causa do tabaco desaparecido - Big Brother
03:25

Novo dia, nova partida: Viriato acorda mal humorado por causa do tabaco desaparecido

10:09
Um homem, uma mulher apaixonada e uma ex destroçada. O maior 'babado' chegou ao BB e isto é o que tem de saber - Big Brother

Um homem, uma mulher apaixonada e uma ex destroçada. O maior 'babado' chegou ao BB e isto é o que tem de saber

09:47
Catarina Miranda recorda atrito com Francisco Monteiro: «Ele destruiu-me lá fora. Eu...» - Big Brother

Catarina Miranda recorda atrito com Francisco Monteiro: «Ele destruiu-me lá fora. Eu...»

09:28
Avião muda tudo: depois de uma noite tensa, Afonso e Miranda fazem as pazes e perdem-se em abraço íntimo - Big Brother
00:43

Avião muda tudo: depois de uma noite tensa, Afonso e Miranda fazem as pazes e perdem-se em abraço íntimo

09:23
Afonso Leitão farto dos ciúmes de Miranda: «Vais começar a falar sozinha» - Big Brother
05:41

Afonso Leitão farto dos ciúmes de Miranda: «Vais começar a falar sozinha»

09:20
Marcelo Palma expõe Afonso: «Ele gosta da Jéssica, mas não está na altura de assentar» - Big Brother
03:26

Marcelo Palma expõe Afonso: «Ele gosta da Jéssica, mas não está na altura de assentar»

09:15
Será que há volta a dar? Ana e Viriato têm conversa franca: «Queres ser a mulher independentona» - Big Brother
02:24

Será que há volta a dar? Ana e Viriato têm conversa franca: «Queres ser a mulher independentona»

09:12
Nem tudo são discussões: Concorrentes unem-se para dançar e cantar... e Kina dá um 'show' - Big Brother
02:56

Nem tudo são discussões: Concorrentes unem-se para dançar e cantar... e Kina dá um 'show'

09:08
Catarina Miranda diz a Afonso que está apaixonada: e a reação do concorrente é impagável - Big Brother
01:22

Catarina Miranda diz a Afonso que está apaixonada: e a reação do concorrente é impagável

Acompanhe ao minuto

Um homem, uma mulher apaixonada e uma ex destroçada. O maior 'babado' chegou ao BB e isto é o que tem de saber

  • Simone Silva Fernandes
  • Há 3h e 36min
Um homem, uma mulher apaixonada e uma ex destroçada. O maior 'babado' chegou ao BB e isto é o que tem de saber - Big Brother

Afonso está no meio de Jéssica e Miranda e a história está a dar muito que falar.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

O Big Brother Verão está ao rubro e há três concorrentes no centro da polémica, por estarem envolvidos num triângulo amoroso quase desde o início desta edição: Jéssica Vieira, Afonso Leitão e Catarina Miranda têm protagonizado momentos de romance e muita tensão e nós contamos-lhe tudo. 

Para começar, importa dizer que Jéssica e Afonso entraram no Big Brother Verão como ex-namorados, após se terem apaixonado na oitava edição do Secret Story, em setembro de 2024 e de terem terminado já fora da casa. O destino voltou a juntá-los neste BB e a relação dos dois tem sido pautada por altos e baixos. 

Depois, quase desde que entrou nesta edição que Catarina Miranda manifestou publicamente o seu interesse por Afonso Leitão. Já disse que tinha medo de se apaixonar por ele e deixa claro na forma como o trata que o vê como mais do que um colega de jogo, de tal forma que o seu desagrado com algumas situações tem sido frequente.

Isto porque, se no início a relação de Afonso e Jéssica estava muito abalada e os dois concorrentes praticamente não se falavam - deixando o caminho livre para Miranda estar com Afonso como quisesse - agora, os ex-namorados estão cada vez mais próximos e as manifestações de carinho têm sido muitas, o que não tem agradado a Miranda. 

A concorrente de Almeirim tem chorado bastante e discutido com Jéssica ferozmente, bem como com Afonso, numa altura em que a relação dos dois - de aliados e cúmplices - está tremida. Afonso já disse a Miranda que se puder estar bem com Jéssica vai fazê-lo e as desavenças não têm dado tréguas. 

Resta-nos esperar para ver qual o resultado da continuidade dos três concorrentes dentro da casa mais vigiada do País. Até lá espreite as galerias de fotografias que preparámos para si da história de amor de Jéssica e Afonso e da relação atribulada de Afonso e Miranda. 

Relacionados

Reviravolta inesperada: Entre lágrimas e risos, Afonso e Jéssica perdem-se nos braços um do outro

Afonso contactou Catarina Miranda antes do Big Brother Verão. História do passado vem à tona
Temas: Afonso Leitão Catarina Miranda Jéssica Vieira

Mais Vistos

04:51

Caixa da imunidade chega à casa: concorrente parte-a e as consequências são inesperadas

Há 2h e 53min
01:22

Catarina Miranda diz a Afonso que está apaixonada: e a reação do concorrente é impagável

Hoje às 09:08

Apaixonaram-se, separaram-se e o destino voltou a juntá-los: A história de amor de Jéssica e Afonso em imagens

Ontem às 14:12

Catarina Miranda recorda atrito com Francisco Monteiro: «Ele destruiu-me lá fora. Eu...»

Há 3h e 58min

Ela está no Big Brother Verão e assume uma relação especial com um ex-concorrente: Conheça a Bruna

1 jul, 14:15
Ver Mais

Notícias

Uau! Bárbara Parada mostra o carrão e é impressionante: «Sou apaixonada»

Há 47 min

Este grande apresentador da TVI foi atropelado. E as marcas no corpo estão à vista

Há 1h e 11min

Quer atrair dinheiro? Há um objeto que deve ter sempre consigo. Kina ensina tudo

Há 1h e 47min

«Feito pelo meu amor»: O jantar saudável e delicioso que João Monteiro fez para Cristina Ferreira

Há 2h e 44min

Este é o significado especial do nome da segunda filha de Francisco Macau. Cláudio Ramos ficou rendido

Há 3h e 9min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

11 ago, 00:01
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Uau! Bárbara Parada mostra o carrão e é impressionante: «Sou apaixonada»

Há 47 min

Este grande apresentador da TVI foi atropelado. E as marcas no corpo estão à vista

Há 1h e 11min

«Feito pelo meu amor»: O jantar saudável e delicioso que João Monteiro fez para Cristina Ferreira

Há 2h e 44min

Este é o significado especial do nome da segunda filha de Francisco Macau. Cláudio Ramos ficou rendido

Há 3h e 9min

Sara Silva faz procedimento estético que lhe alterou o rosto. Veja como ficou

Há 3h e 19min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

16 ago, 20:01
04:21

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

15 ago, 16:31
03:41

Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»

15 ago, 12:33
14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

11 ago, 00:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Famosos fazem "casting" inesperado para cantar n'O Sol da Caparica

Há 56 min

Luís Gonçalves assume arrependimento no "Big Brother"

Há 1h e 45min

Maria Botelho Moniz confronta Jéssica Vieira: "Ainda está apaixonada pelo Afonso?"

Há 2h e 17min

Apaixonada por Afonso Leitão? Catarina Miranda responde sem hesitar!

Hoje às 09:05

Qual a maior loucura que já fizeram às 4 da manhã? Famosos surpreendem com respostas inesperadas!

Hoje às 08:07
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Esta é a data final do Big Brother Verão: e o dia é surpreendente

Ontem às 17:19

Na final do Big Brother Verão vai acontecer algo inédito. E nós contamos-lhe tudo

Ontem às 17:18

Catarina Miranda está a tentar o papel de rejeitada? Maria Botelho Moniz aperta com a concorrente

17 ago, 22:21

Look de Maria Botelho Moniz é inundado de elogios. Mas o detalhe especial está nas joias

17 ago, 22:04

Maria Botelho Moniz exige melhor comportamento, mas termina tudo aos gritos

11 ago, 22:28
Ver Mais

Curva da Vida

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39
Ver Mais