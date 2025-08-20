Um homem, uma mulher apaixonada e uma ex destroçada. O maior 'babado' chegou ao BB e isto é o que tem de saber

O Big Brother Verão está ao rubro e há três concorrentes no centro da polémica, por estarem envolvidos num triângulo amoroso quase desde o início desta edição: Jéssica Vieira, Afonso Leitão e Catarina Miranda têm protagonizado momentos de romance e muita tensão e nós contamos-lhe tudo.

Para começar, importa dizer que Jéssica e Afonso entraram no Big Brother Verão como ex-namorados, após se terem apaixonado na oitava edição do Secret Story, em setembro de 2024 e de terem terminado já fora da casa. O destino voltou a juntá-los neste BB e a relação dos dois tem sido pautada por altos e baixos.

Depois, quase desde que entrou nesta edição que Catarina Miranda manifestou publicamente o seu interesse por Afonso Leitão. Já disse que tinha medo de se apaixonar por ele e deixa claro na forma como o trata que o vê como mais do que um colega de jogo, de tal forma que o seu desagrado com algumas situações tem sido frequente.

Isto porque, se no início a relação de Afonso e Jéssica estava muito abalada e os dois concorrentes praticamente não se falavam - deixando o caminho livre para Miranda estar com Afonso como quisesse - agora, os ex-namorados estão cada vez mais próximos e as manifestações de carinho têm sido muitas, o que não tem agradado a Miranda.

A concorrente de Almeirim tem chorado bastante e discutido com Jéssica ferozmente, bem como com Afonso, numa altura em que a relação dos dois - de aliados e cúmplices - está tremida. Afonso já disse a Miranda que se puder estar bem com Jéssica vai fazê-lo e as desavenças não têm dado tréguas.

Resta-nos esperar para ver qual o resultado da continuidade dos três concorrentes dentro da casa mais vigiada do País. Até lá espreite as galerias de fotografias que preparámos para si da história de amor de Jéssica e Afonso e da relação atribulada de Afonso e Miranda.