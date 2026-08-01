«Para quem diz que eu não trabalho...»: ex-concorrente responde às críticas com vídeo que está a dar que falar

A viver uns dias de férias no sul do país, o antigo concorrente do Secret Story voltou a dar que falar ao publicar um vídeo nos stories do Instagram onde surge atrás de um balcão a servir bebidas. Sempre em tom de brincadeira, aproveitou a ocasião para responder a quem continua a acusá-lo de "não trabalhar".

"Para quem diz que eu não trabalho, passem por aqui", atirou, entre sorrisos, mostrando que não perde o sentido de humor, mesmo perante as críticas.

O momento tornou-se ainda mais divertido quando um dos amigos provou a bebida e comentou, em tom de gozo, que "não está boa". Sem hesitar, o ex-concorrente respondeu: "O que importa é que está feita", provocando gargalhadas entre eles.

A publicação surge numa altura em que Afonso Leitão atravessa uma nova fase da sua vida, depois do fim da relação que viveu e que tanto deu que falar entre os fãs. Apesar das polémicas que envolveram a separação, o jovem parece determinado em seguir em frente, rodeado dos amigos e a aproveitar ao máximo estes dias de descanso.

Nas últimas semanas, Afonso tem mostrado precisamente esse lado nas redes sociais: passeios, momentos de diversão e muitas gargalhadas, dando a entender que está focado em viver o presente. A mais recente publicação é mais um exemplo de que continua a encarar a vida com boa disposição.