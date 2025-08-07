Ao Minuto

Catarina Miranda conquista Afonso Leitão. E é esta a palavra que o público tem a dizer

  • Big Brother
  • Há 1h e 0min
Catarina Miranda vai conquistar Afonso agora que Daniela saiu? A votação na APP TVI Reality já decorreu e o público não tem dúvidas: a maioria acredita que sim.

Esta quarta-feira, 6 de agosto, esteve a decorrer uma votação na APP TVI Reality em que Catarina Miranda e Afonso Leitão foram os protagonistas do momento. A pergunta lançada foi: "Após a saída de Daniela, Catarina Miranda vai conquistar Afonso?". O público não hesitou em dar a sua opinião. 

A maioria absoluta, 56% dos utilizadores que votaram, acreditam que Catarina Miranda vai mesmo conquistar o ex-paraquedista, enquanto 44% consideram que tal não vai acontecer. A margem é clara e mostra que a maioria dos fãs vê com bons olhos uma possível aproximação entre os dois concorrentes do Big Brother Verão. 

A cumplicidade entre Catarina e Afonso tem sido notória nos últimos dias, especialmente desde que Daniela Santos abandonou a casa. Recorde-se que a bailarina desistiu do programa devido à instabilidade emocional causada pela relação conturbada com Afonso. Os dois têm uma ligação que já nasceu antes da entrada do programa. 

Ao longo das semanas, o triângulo amoroso entre Daniela, Afonso e Catarina deu origem a várias discussões, momentos tensos e acusações mútuas, que acabaram por desgastar a concorrente e levá-la a tomar a decisão de sair. 

Com Daniela fora do jogo, os olhares agora recaem sobre Catarina e Afonso. Entre brincadeiras e momentos de flirt, os espectadores estão atentos a cada gesto e, pelos vistos, muitos acreditam que pode nascer dali algo mais.  

Temas: Afonso Leitão Daniela Santos Catarina Miranda

