Ex-concorrente 'rasga' Daniela Santos: «Papel demasiado redutor como mulher. Não devia ter entrado»

Na tarde desta segunda-feira (21), Tiago Rufino partilhou algumas reflexões sobre o Big Brother Verão, que conta com a participação de dois dos seus grandes amigos: Daniela Santos e Afonso Leitão que, de resto, dividiram casa com ele na Casa dos Segredos - Desafio Final, no início do ano.

Num texto em tom de desabafo, partilhado nos stories do Instagram, o vencedor da Casa dos Segredos 7 manifestou algum desconforto com as dinâmicas que têm vindo a ocorrer, especialmente envolvendo Daniela Santos, Jéssica Vieira e Catarina Miranda, que, segundo ele, parecem estar em constante disputa pelo mesmo homem — Afonso Leitão.

Sobre a bailarina, Tiago não esconde o carinho: «Eu adoro a Daniela, de verdade. Ela é uma pessoa e amiga fantástica, mas não gosto nada do papel em que se colocou neste programa. Acho que é demasiado redutor para a mulher que ela é. Na minha opinião, ela nunca devia ter entrado. Era muito claro que ia ser assim, mas terá sempre o meu apoio».

Tiago Rufino critica Afonso e defende Jéssica

Quanto a Afonso, o ex-paraquedista e também seu amigo, deixou uma nota de compreensão: «Gosto muito do Afonso, tem uma família incrível. Não se pode desculpar tudo com a idade, mas ele é realmente jovem e tem de viver a vida e amadurecer. Claro que isso deve ser feito com a máxima responsabilidade emocional. Talvez tenha falhado, mas não faz dele um mau menino. Irá sair daqui mais crescido, espero».

Tiago Rufino terminou a sua partilha sublinhando que continuará a apoiar ambos, independentemente das circunstâncias vividas dentro do programa. Aproveitou ainda para tecer rasgados elogios a Jéssica Vieira pela postura que tem tido. «A Jéssica é uma mulher bem mais crescida e madura. Vocês não têm noção da complexidade que é para ela estar ali a ver tudo. Olhem que eu sei do que falo: viver com um 'ex' na mesma casa e ver coisas que não queremos é absurdamente insano», disse, referindo-se ao facto de ter partilhado casa com Luan Teófilo já depois de se terem separado.

Veja a mensagem do ex-concorrente na íntegra: