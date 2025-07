A reação inusitada de Afonso Leitão para com Jéssica Vieira que está a dar falatório: «Ele ficou com ciúmes»

Jéssica Vieira mostra-se poderosa e sexy após a separação. Surpreenda-se com as imagens

No Big Brother Verão, a separação de Afonso Leitão e Jéssica Vieira continua a dar que falar. No jardim, os concorrentes falam sobre o tema e há quem acredite que ainda há sentimento por parte do ex-paraquedistas.

Salvador Crisball fez uma brincadeira com Bruna, chamando-lhe 'loirinha' e cantando para ela, e Afonso Leitão levantou-se e foi embora. Salvador considerou que o ex-paraquedista estava com ciúmes por pensar que o jovem estava a provocar Jéssica Vieira.

«O teu 'ex' pensou que o Salvador estava a cantar para ti, pensou que estava a bater-te couro (a fazer charme, em calão)», disse André Filipe. «Ele ficou com ciúmes...», acrescentou Salvador.

Jéssica Vieira reagiu: «Isso dos ciúmes não existe, esquece isso». Salvador foi mais longe e insistiu: «Quando as pessoas têm um passado, não significa que as coisas já morreram, pode haver atração. Não importa se se magoaram, também tiveram bons momentos».

A jovem explicou que o clima está tenso porque acabaram de se reencontrar e ainda é tudo muito fresco. «Nós nunca mais nos vimos. Eu estou a estudar como lidar com ele. É muito recente ainda», admitiu.

