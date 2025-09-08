Ao Minuto

01:06
A revelação da noite! Estúdio em euforia com a concorrente mais votada da noite e não é quem está à espera - Big Brother
01:28

A revelação da noite! Estúdio em euforia com a concorrente mais votada da noite e não é quem está à espera

00:56
Bruna incrédula com revelações de Maria Botelho Moniz sobre a sua vida cá fora - Big Brother
02:56

Bruna incrédula com revelações de Maria Botelho Moniz sobre a sua vida cá fora

00:55
Sentada na cadeira de líder, Jéssica confronta Catarina Miranda: «Vais trabalhar ou não vais trabalhar?» - Big Brother
03:23

Sentada na cadeira de líder, Jéssica confronta Catarina Miranda: «Vais trabalhar ou não vais trabalhar?»

00:53
Prova do líder: Saiba quem é o último líder do Big Brother Verão - Big Brother
09:30

Prova do líder: Saiba quem é o último líder do Big Brother Verão

00:31
A espera terminou! Saiba quem foi expulso e quem se consagrou finalista do Big Brother Verão - Big Brother
09:24

A espera terminou! Saiba quem foi expulso e quem se consagrou finalista do Big Brother Verão

00:30
As palavras mais esperadas. Afonso quebra silêncio sobre a relação com Jéssica: «Não era verdade» - Big Brother

As palavras mais esperadas. Afonso quebra silêncio sobre a relação com Jéssica: «Não era verdade»

00:25
Um tumor, ameaças de morte à mãe e a relação com Jéssica: Afonso chora desalmadamente na Curva da Vida - Big Brother

Um tumor, ameaças de morte à mãe e a relação com Jéssica: Afonso chora desalmadamente na Curva da Vida

00:22
Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida - Big Brother
07:38

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

00:15
Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe» - Big Brother
06:39

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

00:15
Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela» - Big Brother
06:39

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

00:15
Afonso Leitão declara-se a Catarina Miranda na Curva da Vida: «Gosto muito dela» - Big Brother
06:39

Afonso Leitão declara-se a Catarina Miranda na Curva da Vida: «Gosto muito dela»

00:14
Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno» - Big Brother
06:39

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

23:56
Nel Monteiro revela segredo da música mais popular de sempre. O episódio carcato que aconteceu há 41 anos - Big Brother
06:56

Nel Monteiro revela segredo da música mais popular de sempre. O episódio carcato que aconteceu há 41 anos

23:38
Jéssica Vieira recorda postura de Afonso Leitão: «O cuidado que não existiu...» - Big Brother
03:34

Jéssica Vieira recorda postura de Afonso Leitão: «O cuidado que não existiu...»

23:36
Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão: «Teve ciúmes do Fábio Paim?» - Big Brother
07:15

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão: «Teve ciúmes do Fábio Paim?»

23:24
Viriato Quintela é surpreendido por Kina e faz uma "compra" especial com as moedas que tem - Big Brother
03:56

Viriato Quintela é surpreendido por Kina e faz uma "compra" especial com as moedas que tem

23:22
Afonso Leitão passa-se com Viriato Quintela: «Cava a tua cova, enterra-te lá dentro» - Big Brother
12:30

Afonso Leitão passa-se com Viriato Quintela: «Cava a tua cova, enterra-te lá dentro»

23:20
Miniestrela em ação: Filho de Maria Botelho Moniz fascinado com os bastidores do BB Verão - Big Brother

Miniestrela em ação: Filho de Maria Botelho Moniz fascinado com os bastidores do BB Verão

23:19
Miranda com «nojo» de Jéssica? Discussão 'explode' em plena gala e Maria Botelho Moniz repõe a verdade - Big Brother

Miranda com «nojo» de Jéssica? Discussão 'explode' em plena gala e Maria Botelho Moniz repõe a verdade

23:10
Um pequeno apresentador em palco. Filho de Maria Botelho Moniz é protagonista nos bastidores do BB Verão - Big Brother

Um pequeno apresentador em palco. Filho de Maria Botelho Moniz é protagonista nos bastidores do BB Verão

22:52
As reações dos semi-finalistas ao verem ex-concorrentes dentro da casa do Big Brother - Big Brother
08:22

As reações dos semi-finalistas ao verem ex-concorrentes dentro da casa do Big Brother

22:49
Maria Botelho Moniz surpreendida com discussão de Catarina Miranda e Viriato - Big Brother
06:00

Maria Botelho Moniz surpreendida com discussão de Catarina Miranda e Viriato

22:41
Bruna obtém avaliação de liderança positiva, arrasa com os "Calé" e deixa estúdio em euforia - Big Brother
07:00

Bruna obtém avaliação de liderança positiva, arrasa com os "Calé" e deixa estúdio em euforia

22:40
Maria Botelho Moniz vê-se obrigada a por ordem na casa: «Se vocês não respeitarem...» - Big Brother
07:00

Maria Botelho Moniz vê-se obrigada a por ordem na casa: «Se vocês não respeitarem...»

22:40
Jéssica revolta-se e Catarina Miranda responde: «Falas baixo!» - Big Brother
07:00

Jéssica revolta-se e Catarina Miranda responde: «Falas baixo!»

Acompanhe ao minuto

As palavras mais esperadas. Afonso quebra silêncio sobre a relação com Jéssica: «Não era verdade»

  • Big Brother
  • Há 1h e 54min
As palavras mais esperadas. Afonso quebra silêncio sobre a relação com Jéssica: «Não era verdade» - Big Brother

Afonso Leitão falou sobre o romance com Jéssica Vieira na sua Curva da Vida.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Afonso Leitão apresentou a sua Curva da Vida na gala deste domingo, 7 de setembro, onde falou sobre os momentos que mais o marcaram na vida, entre eles um episódio traumático com o progenitor, um tumor e a relação com Jéssica Vieira.

 Afonso fala sobre a sua passagem pela Casa dos Segredos 8, marcada pelo namoro com Jéssica Vieira. «Voltei a apaixonar-me, conheci a Jéssica e fui muito feliz com ela. Acabou, não acabou da melhor maneira, infelizmente. Quando saí, foi complicado. Acusaram-me de tudo e mais alguma coisa e não era verdade», confessou.

O jovem de Alcochete deixou ainda uma palavra dirigida a Miranda: «Fui convidado para entrar no Big Brother Verão e conheci uma pessoa que se tornou muito importante. Fico muito triste por nem toda a gente ver a joia de pessoa que ela é. Gosto muito da Catarina Miranda».

No início da partilha, Afonso recordou a relação conturbada que teve com o progenitor. «Aos meus dois anos, a minha mãe pega em mim e no meu irmão foge de casa porque era vítima de violência doméstica. Perdemos tudo o que tínhamos até aqui», começou por contar o ex-paraquedista, já lavado em lágrimas.

Aos 12 anos, Afonso revela que enfrentou um tumor no pé. «Eu sangrava muito do pé e fui ao médico, desconfiavam que era um tumor maligno. Fui operado e passou a ser um tumor benigno», disse, num pranto.

Foi também nessa altura que o seu progenitor volta a surgir na sua vida. «Surge o meu progenitor, que estava afastado de nós por ordem do tribunal e a partir desta altura começo a ser obrigado a fazer visitas. Há uma que não me esqueço. Ele tirou uma faca e disse: 'esta faca é para matar a vossa mãe'. Até que a minha mãe recorreu a tribunal e parámos com essas visitas. Voltámos a ser uma família feliz. Ele tentou comprar-me, e eu disse: 'engraçado que tu tens tanto para dar, mas a minha mãe passou fome para nos dar de comer'», contou.

Durante a adolescência, Afonso Leitão confidenciou que foi um «mau filho». As más companhias e o bullying que sofreu fizeram-no ter comportamentos negativos. «Há uma discussão que eu tive com a minha mãe, eu disse que ia de férias e acabei por fugir de casa. Fui um mau filho nesta altura, dei problemas em casa», findou.

 

Temas: Afonso Leitão Jéssica Vieira

Relacionados

Um tumor, ameaças de morte à mãe e a relação com Jéssica: Afonso chora desalmadamente na Curva da Vida

Bate-boca explosivo fora do Big Brother: Marcia Soares e tia de Afonso 'pegam-se' em direto

Cláudia Nayara arrasa postura de Catarina Miranda após momento com Afonso Leitão

«Quando for lá para fora nunca mais te meto a vista em cima». Afonso Leitão já quer cortar relações com Catarina Miranda?

Notícias

Um tumor, ameaças de morte à mãe e a relação com Jéssica: Afonso chora desalmadamente na Curva da Vida

Há 1h e 59min

Miniestrela em ação: Filho de Maria Botelho Moniz fascinado com os bastidores do BB Verão

Há 3h e 4min

Miranda com «nojo» de Jéssica? Discussão 'explode' em plena gala e Maria Botelho Moniz repõe a verdade

Há 3h e 5min

Maria Botelho Moniz implacável após boicote no Big Brother Verão

Ontem às 22:17

Um raio de luz: Maria Botelho Moniz deslumbra de branco e ilumina a gala

Ontem às 21:53

Solteira e de imagem renovada: Carolina Braga muda radicalmente de visual

Ontem às 21:10
Mais Notícias

Mais Vistos

Um pequeno apresentador em palco. Filho de Maria Botelho Moniz é protagonista nos bastidores do BB Verão

Há 3h e 14min

Nuno Eiró transforma pátio de casa e mostra o antes e depois: «Cansei-me de ser o infeliz proprietário de um matagal»

6 set, 17:10

Ainda se lembra? Entrou na Casa dos Segredos há quase 15 anos e agora viveu um casamento de sonho. Eis as imagens

Ontem às 18:31

De 'cúmplice da voz' a procuradora do Ministério Público: 15 anos depois, esta ex-Casa dos Segredos refez a vida e até se casou

Ontem às 18:39

Apaixonaram-se, separaram-se e o destino voltou a juntá-los: A história de amor de Jéssica e Afonso em imagens

19 ago, 14:12
Ver Mais

EXCLUSIVOS BB

05:06

O 'veneno' está servido! Jéssica e Miranda não deixam nada por dizer em jantar a duas: «Toca em feridas»

5 set, 19:38
04:20

Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

4 set, 09:56
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
03:03

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

28 ago, 10:16
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Solteira e de imagem renovada: Carolina Braga muda radicalmente de visual

Ontem às 21:10

De 'cúmplice da voz' a procuradora do Ministério Público: 15 anos depois, esta ex-Casa dos Segredos refez a vida e até se casou

Ontem às 18:39

Ainda se lembra? Entrou na Casa dos Segredos há quase 15 anos e agora viveu um casamento de sonho. Eis as imagens

Ontem às 18:31
00:47

Goucha deixa recado acutilante a quem o manda reformar-se: «No dia em que…»

Ontem às 18:28

Cristina Ferreira foge para destino paradisíaco no aniversário: e fica a menos de duas horas de Portugal

Ontem às 18:03
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

4 set, 08:34
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

26 ago, 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Minutos após sair do "Big Brother Verão", Bruna recebe novidade importante: "Está à tua espera!"

Há 1h e 27min

Quem vai vencer? Estes são os quatro finalistas do "Big Brother Verão"!

Há 1h e 52min

"Big Brother Verão". Bruna é expulsa: veja como reagiu!

Há 1h e 59min

Em momento raro, Afonso Leitão fala sobre o pai: "Odeio essa pessoa"

Há 2h e 4min

Nos bastidores do "Big Brother", filho de Maria Botelho Moniz surpreende a mãe!

Há 3h e 12min
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão: «Teve ciúmes do Fábio Paim?»

Há 2h e 48min

Miniestrela em ação: Filho de Maria Botelho Moniz fascinado com os bastidores do BB Verão

Há 3h e 4min

Um pequeno apresentador em palco. Filho de Maria Botelho Moniz é protagonista nos bastidores do BB Verão

Há 3h e 14min

Maria Botelho Moniz surpreendida com discussão de Catarina Miranda e Viriato

Há 3h e 35min

Maria Botelho Moniz vê-se obrigada a por ordem na casa: «Se vocês não respeitarem...»

Há 3h e 44min
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

Há 2h e 2min

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

Há 2h e 9min

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

Há 2h e 9min

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

Há 2h e 10min

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23
Ver Mais