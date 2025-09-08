As palavras mais esperadas. Afonso quebra silêncio sobre a relação com Jéssica: «Não era verdade»

Afonso Leitão apresentou a sua Curva da Vida na gala deste domingo, 7 de setembro, onde falou sobre os momentos que mais o marcaram na vida, entre eles um episódio traumático com o progenitor, um tumor e a relação com Jéssica Vieira.

Afonso fala sobre a sua passagem pela Casa dos Segredos 8, marcada pelo namoro com Jéssica Vieira. «Voltei a apaixonar-me, conheci a Jéssica e fui muito feliz com ela. Acabou, não acabou da melhor maneira, infelizmente. Quando saí, foi complicado. Acusaram-me de tudo e mais alguma coisa e não era verdade», confessou.

O jovem de Alcochete deixou ainda uma palavra dirigida a Miranda: «Fui convidado para entrar no Big Brother Verão e conheci uma pessoa que se tornou muito importante. Fico muito triste por nem toda a gente ver a joia de pessoa que ela é. Gosto muito da Catarina Miranda».

No início da partilha, Afonso recordou a relação conturbada que teve com o progenitor. «Aos meus dois anos, a minha mãe pega em mim e no meu irmão foge de casa porque era vítima de violência doméstica. Perdemos tudo o que tínhamos até aqui», começou por contar o ex-paraquedista, já lavado em lágrimas.

Aos 12 anos, Afonso revela que enfrentou um tumor no pé. «Eu sangrava muito do pé e fui ao médico, desconfiavam que era um tumor maligno. Fui operado e passou a ser um tumor benigno», disse, num pranto.

Foi também nessa altura que o seu progenitor volta a surgir na sua vida. «Surge o meu progenitor, que estava afastado de nós por ordem do tribunal e a partir desta altura começo a ser obrigado a fazer visitas. Há uma que não me esqueço. Ele tirou uma faca e disse: 'esta faca é para matar a vossa mãe'. Até que a minha mãe recorreu a tribunal e parámos com essas visitas. Voltámos a ser uma família feliz. Ele tentou comprar-me, e eu disse: 'engraçado que tu tens tanto para dar, mas a minha mãe passou fome para nos dar de comer'», contou.

Durante a adolescência, Afonso Leitão confidenciou que foi um «mau filho». As más companhias e o bullying que sofreu fizeram-no ter comportamentos negativos. «Há uma discussão que eu tive com a minha mãe, eu disse que ia de férias e acabei por fugir de casa. Fui um mau filho nesta altura, dei problemas em casa», findou.