Sem rodeios! Afonso Leitão reaparece e manda indireta explosiva à 'ex' Jéssica Vieira: «A verdade tem três lados»

Afonso Leitão e Jéssica Vieira conheceram-se no Secret Story - Casa dos Segredos 8. Começaram a namorar ainda dentro da casa mais vigiada do País, mas o amor não vingou cá fora e os dois decidiram seguir caminhos diferentes. Recentemente, a ex-concorrente deu uma entrevista em que fez revelações polémicas sobre o término. O ex-paraquedista apagou o Instagram, mas, agora, regressou às redes sociais com uma reação explosiva!

Na rede social X (antigo Twitter), Afonso Leitão partilhou um desabafo que é, claramente, uma indireta para a ex-namorada. «Deslumbrado? Eu? Nunca dei uma palavra a uma revista. Mas vá, cada um brilha como pode. A verdade tem três lados — e o tempo trata de os mostrar», escreveu.

Pode ver o post aqui:

Deslumbrado? Eu? Nunca dei uma palavra a uma revista. Mas vá, cada um brilha como pode. A verdade tem três lados — e o tempo trata de os mostrar. — Afonso (@Afonsoleitao00) May 29, 2025

O fim doloroso do namoro de Jéssica Vieira e Afonso Leitão

O fim do namoro com Afonso Leitão não foi fácil para Jéssica Vieira. Além de ter terminado por telefone, sem uma conversa cara à cara, a ex-concorrente da Casa dos Segredos também foi confrontada com mensagens e fotografias do ex que recebia dos fãs, sem pedir. «Sem querer eu sabia o que ele fazia, sabia com quem ele estava, recebia fotografias, eu recebia mensagens (de fãs) com quem ele estava, eu sabia o que não queria saber (…) Não foi fácil porque eu gostava e custa», contou, em entrevista ao Dois às 10.

Jéssica Vieira não esperava pelo fim e não fala, nem vê, o ex-namorado desde o dia do fatídico telefonema. O namoro que começou dentro da casa mais vigiada do País, acabou por durar apenas cinco meses. «Até eu pensava que era para mais tempo. O fim surpreendeu-me, não estava à espera. Quando eu assumi uma relação era porque era aquilo que eu queria e os planos eram muitos…»

Jéssica contou ainda a Cláudio Ramos e a Cristina Ferreira que a relação dos dois parecia perfeita até Afonso entrar no Desafio Final. «Era leve e bonito. Foi o que teve de ser. Estávamos sempre juntos, não nos largávamos antes de ele entrar no Desafio Final, se tive três dias sem ele foi muito. (…) Foi ele que acabou. Disse que já não fazia mais sentido (…) Está tudo certo».

O momento da chamada telefónica com o fim deixou Jéssica muito surpreendida. «Nunca mais falamos, nunca mais nos vimos, zero, zero. Foi mesmo por telefone. Sabem quem tinha razão? A minha mãezinha é que tem olho para a coisa, eu é que não». «Está tudo certo, não lhe desejo mal nenhum. Que seja muito feliz e eu também. Agora já não faz sentido (uma conversa). Já não faz falta», ressalvou.

Jéssica admite que sofreu. «Não é fácil, o pós não é fácil. Sem querer eu sabia o que ele fazia, sabia com quem ele estava, recebia fotografias, eu recebia mensagens (de fãs) com quem ele estava, eu sabia o que não queria saber (…) Não foi fácil porque eu gostava e custa. Já gostei mais, mas não esqueci dois meses».

A ex-concorrente admite que ainda nutre um sentimento por Afonso Leitão. «Ainda tenho um sentimento por ele, mas também sei que foi melhor assim. Não era para ser, estou bem, estou resolvida, sei a mulher que sou e sou uma grande mulher». Jéssica explica que, na sua visão, os dois estavam em fases de vida muito diferentes. «É a idade, a maturidade e a fase de vida. Saber o que queremos e o que não queremos (…) Eu não conheci o Afonso. Eu na realidade não o conheci».

«Ele vai sempre fazer parte da minha história da melhor experiência da minha vida, mas é só isso», frisou.