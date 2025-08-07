Ao Minuto

Um homem e três mulheres: o "Quadrado Amoroso" que se transformou na novela mais quente do Verão

Afonso Leitão tem estado no 'olho do furacão' dentro do Big Brother Verão: e tudo por causa do enredo amoroso com três mulheres. Conheça todos os pormenores desta novela.

Afonso Leitão entrou no Big Brother Verão e deparou-se de imediato com Jéssica Vieira, a ex-namorada, no confessionário, mas nada faria prever que o concorrente ia viver um verdadeiro enredo amoroso dentro da casa. Além da 'ex', o concorrente conheceu Catarina Miranda - que tem sido a sua grande aliada e os dois trocam até alguns flirts -, e viu ainda entrar Daniela Santos, com quem viveu um affair cá fora. Esta é a novela de verão que mais está a dar que falar em Portugal, e nós explicamos tudo!

Vamos por partes: Tudo começou no dia 1 de julho, quando Afonso Leitão e Jéssica Vieira se encontraram no confessionário do Big Brother Verão. Os dois, que se apaixonaram na última Casa dos Segredos, tinham terminado a relação recentemente, e o fim foi verdadeiramente dramático e polémico, com revelações explosivas.

O reencontro foi tudo menos tranquilo. «Estás vivo? Olha o que me calhou na rifa...», disse a concorrente, ao ver o 'ex' no confessionário. «Ele desapareceu do mapa», acrescentou, frisando que Afonso terminou a relação através de uma mensagem. Nas redes sociais, o ex-paraquedista nunca se manifestou diretamente sobre o tema, mas chegou a deixar algumas farpas à ex-namorada, afirmando que «havia duas verdades». Verdades essas que, agora, Jéssica Vieira quis perceber quais eram. 

«Diz-me qual é a verdade. Foi pessoalmente que acabámos? Ai meu Deus...», disse Jéssica, enervada. «Não vou alimentar isso, Jéssica», retorquiu Afonso. «Não me pronunciei lá fora, não me vou pronunciar aqui nem lavar roupa suja», acrescentou. 

Desde então, o ex-casal tem tido alguns altos e baixos dentro da casa. Jéssica Vieira tem ficado várias vezes lavada em lágrimas por ver as aproximações de Afonso Leitão a Catarina Miranda e os 'exs' têm discutido bastante. Mas, ao mesmo tempo, também já protagonizaram momentos bem divertidos e, recentemente, Afonso tem até consolado Jéssica durante alguns momentos de fragilidade. Esta terça-feira, 5 de agosto, acabou até por confidenciar que a ex-namorada é o seu 'ponto fraco' na casa.

Veja aqui o momento:

Catarina Miranda: será ela a «futura» de Afonso Leitão?

Mas, para agravar a situação, Catarina Miranda percebeu que Jéssica Vieira ainda nutria sentimentos por Afonso Leitão e decidiu, de forma assumida, meter-se no meio para mexer com as dinâmicas da casa. A jovem de Almeirim fez várias investidas, tentou beijar o aliado várias vezes e até fez insinuações sobre um possível envolvimento discreto que teria acontecido depois da emissão fechar.

Foi nessa altura que Afonso Leitão se afastou de Catarina Miranda, deixando-a lavada em lágrimas e a confessar que estava a nutrir sentimentos reais pelo ex-paraquedista.

Depois de alguns dias afastados, e de Miranda se ter aliado a Jéssica Vieira, a concorrente voltou a aproximar-se de Afonso Leitão e, desde então, têm sido os aliados mais inseparáveis desta emissão (e provocado muitas polémicas). 

A entrada explosiva de Daniela Santos, a «amiga especial» de Afonso Leitão

No dia 13 de julho, Daniela Santos entrou na casa mais vigiada do país e veio com tudo. A bailarina, e ex-concorrente do Dilema, viveu um romance tórrido, mas fogaz, com Afonso Leitão e mexeu de imediato com o ex-paraquedista, que se afastou de Catarina Miranda para estar mais próximo da 'amiga especial'.

Mas se tudo parecia um conto de fadas para Daniela Santos, rapidamente se tornou num pesadelo. Afonso Leitão voltou a aproximar-se de Catarina Miranda e a amiga ficou posta de parte. Os dois protagonizaram acesas discussões e a concorrente acabou mesmo por desistir por se sentir traída e humilhada pelo seu amigo especial, com quem a própria garantiu ter um relacionamento, apesar de este nunca confirmar e falar sempre dos dois no passado. 

Bernardina Brito fez saber que Daniela Santos e Afonso Leitão tiveram uma história e que não foi «só de uma noite».

«Não era uma relação para casar nem nada que se pareça, mas também não foi só uma noite, como a Daniela diz, não foi só cama e adeus», declarou Bernardina Brito em declarações à TV 7 Dias«Houve carinho, amizade, companheirismo, mas agora olho para trás e se calhar só houve da parte da Daniela», confidenciou.

«Não faço ideia se ficava muitas vezes em casa da Daniela. Não tinham nada assumido nem iam fazê-lo, simplesmente eram dois jovens a aproveitar a vida. Tinham coisas em comum e sentiam-se bem um com o outro», desvendou ainda Bernardina Brito sobre esta ligação, garantindo ainda que a relação durou pelo menos «um mesito».

Veja aqui o momento da desistência de Daniela Santos:

Mas, afinal, em que ponto está Afonso Leitão neste momento?

Atualmente, Daniela Santos já não está na casa e nem sequer se despediu de Afonso Leitão quando decidiu desistir da experiência. O paraquedista também preferiu não se manifestar sobre o assunto, mas mostrou algum desconforto com a atitude da amiga.

E se, com a saída de Daniela Santos, se pensava que o caminho ficaria livre para Catarina Miranda, não foi isso que aconteceu. Nos últimos dias, Miranda e Afonso têm protagonizado acesas discussões e parecem estar mais distantes do que nunca. Será que é o fim do 'quadrado amoroso', ou ainda há volta a dar nesta história? Seja como for, este é sem dúvida o enredo que marca o Big Brother Verão. 

Veja aqui uma das mais recentes discussões de Afonso Leitão e Catarina Miranda:

