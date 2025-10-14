Retaliação? Marcelo Palma reage à polémica sobre a amizade com Afonso Leitão: o gesto que todos repararam

Jantar de luxo a dois! Rita Almeida e Marcelo Palma desfrutam refeição a dois sem limites

Afonso Leitão colocou um ponto final na amizade com Marcelo Palma e Rita Almeida, companheiros que conheceu durante o Secret Story 8. O ex-concorrente, que vive atualmente uma relação com Catarina Miranda, optou por afastar-se do casal, com quem chegou a partilhar uma grande proximidade fora da casa.

A mudança tornou-se evidente quando Afonso deixou de seguir Rita Almeida no Instagram. Pouco depois, o mesmo aconteceu com Marcelo Palma, confirmando o afastamento entre os três. O casal, aliás, não marcou presença na recente festa de aniversário organizada por Catarina Miranda, um detalhe que não passou despercebido aos fãs.

Marcelo Palma acabou também por retribuir o “unfollow”, selando o fim da amizade com Afonso. Nas redes sociais, o distanciamento é agora evidente e parece não haver volta atrás.

Recorde-se que, pouco depois do final do Big Brother – Verão, Catarina Miranda já tinha revelado que não tencionava conhecer os antigos amigos do namorado, uma decisão que pode ter contribuído para este desfecho.