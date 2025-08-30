Gosta ou não de Miranda? Maria Botelho Moniz pressiona Afonso, mas fica sem resposta

No Especial desta sexta-feira, 29 de agosto, Maria Botelho Moniz confrontou Afonso Leitão com os últimos acontecimentos que o envolvem a ele e a Catarina Miranda. A apresentadora quis saber porque é que o concorrente não é direto com a 'aliada'.

«Já sabemos que a Catarina gosta de si, tem um carinho especial, quer levá-lo lá para fora, ter algo consigo. Quando vê a Catarina a expressar tudo isto, porque é que não lhe responde? Porque é que não diz: 'Catarina, eu também gosto de ti' ou 'Catarina, não vai dar'. Parece que, às vezes, anda ali assim um bocadinho...», disse Maria Botelho Moniz.

Afonso Leitão continuou sem dar resposta: «Eu só não alimento essa conversa. Já lhe disse que lá fora falamos. Posso estar a ser injusto, mas já lhe disse que só quero que isso só seja tema lá fora».

Veja o vídeo do momento: