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Sara Jesus partilha momento com Afonso Leitão e a uma afirmação do ex-concorrente está a dar que falar

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Sara Jesus voltou a dar que falar nas redes sociais ao partilhar um vídeo divertido ao lado de Afonso Leitão. Entre brincadeiras e cumplicidade, uma resposta do ex-concorrente não passou despercebida.

A proximidade entre Sara Jesus e Afonso Leitão continua a despertar a atenção de quem acompanha os dois, sobretudo quando surgem juntos fora da casa mais vigiada do país. Desta vez, foi um vídeo partilhado por Sara nas redes sociais que acabou por dar que falar.

No registo, a concorrente surge ao lado de Afonso e, num tom descontraído, desafia os seguidores com uma pergunta: «Vejam com quem eu estou». A resposta do ex-concorrente surgiu de imediato e não deixou margem para grande dúvida quanto à cumplicidade entre os dois.

«Já não vive sem mim», atirou Afonso Leitão, entre risos, numa troca de palavras que rapidamente chamou a atenção.

Apesar do tom aparentemente brincalhão, a frase acabou por alimentar a curiosidade em torno da relação entre os dois ex-concorrentes. Desde a participação no reality show que Sara e Afonso têm protagonizado vários momentos de proximidade, mantendo uma relação que parece continuar marcada pela boa disposição e pela cumplicidade.

O vídeo mostra precisamente esse à-vontade entre os dois, com Sara a fazer questão de partilhar o momento com quem a acompanha. A resposta de Afonso, por sua vez, acabou por tornar o registo ainda mais comentado.

Para já, tudo parece apontar para uma amizade e brincadeira. Ainda assim, frases como «já não vive sem mim» são suficientes para deixar os seguidores atentos aos próximos capítulos desta relação.

Veja o vídeo.

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Temas: Afonso Leitão Sara

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