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Assim que chega cá fora, Afonso não esconde o choque: «Nunca pensei»

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Assim que chega cá fora, Afonso não esconde o choque: «Nunca pensei» - Big Brother
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Após ser expulso do «Big Brother Verão», Afonso Vital reagiu à saída e revelou quem gostaria de ver vencer o reality show.

Afonso Vital foi o mais recente concorrente a abandonar o «Big Brother Verão». Depois da saída de Tatiana Durão, o jovem acabou também por ser expulso da competição da TVI na gala deste domingo, 30 de agosto.

Já fora da casa mais vigiada do País, Afonso Vital deixou uma mensagem de agradecimento a todos aqueles que estiveram do seu lado ao longo da aventura. Num vídeo partilhado nas redes sociais do programa, o agora ex-concorrente mostrou-se emocionado com o apoio recebido.

«Obrigado a todos os portugueses que me apoiaram até aqui. Estou-vos eternamente grato. Nunca pensei ser salvo as vezes que fui num programa como este», começou por dizer, confessando ainda esperar que esta experiência possa abrir portas a novos desafios no futuro.

Mais tarde, em conversa com a repórter digital do formato, Rita Vassalo, Afonso Vital foi desafiado a revelar quem gostaria de ver conquistar a vitória final. A resposta dividiu-se entre duas escolhas: João Ventura, enquanto jogador, e Boris, pela ligação pessoal que criou dentro da casa.

«Se fosse como jogador, escolheria o João Ventura, por tudo o que ele dá à casa. Se fosse como a pessoa com quem mais me identifiquei, daria ao Boris», afirmou.

A saída de Afonso Vital acontece numa fase decisiva do «Big Brother Verão», deixando agora ainda mais aberta a corrida rumo à grande final.

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Temas: Afonso Choque

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