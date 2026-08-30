«A cada ano que passava destruía-me cada vez mais»: Afonso relata momentos difíceis na Curva da Vida que emocionou Maria Botelho Moniz

Afonso abriu o coração na gala do Big Brother Verão e recordou alguns dos momentos mais marcantes da sua vida, desde uma paragem cardíaca à nascença até a uma profunda crise existencial.

Afonso, de 24 anos e natural de Viana do Castelo, começou por recordar um episódio que marcou o início da sua vida. «À nascença tive uma paragem cardíaca, estive entre a vida e a morte», revelou o concorrente.

Mais tarde, o futebol tornou-se a sua grande paixão e sonho. No entanto, a dedicação à modalidade acabou por ter consequências no percurso escolar. Afonso recordou ter reprovado no 6.º ano por estar demasiado focado no futebol, descrevendo esse momento como «um dos piores momentos» da sua vida.

O concorrente recordou ainda um episódio particularmente doloroso que viveu durante uma viagem à Polónia. Afonso teve uma pedra nos rins e sofreu fortes dores, experiência que descreveu como um dos momentos mais difíceis que já enfrentou. «Foi um dos piores dias da minha vida (...) Chorava, chorava, chorava... sentia-me sozinho como nunca me tinha sentido na minha vida», confessou.

No regresso da viagem, Afonso enfrentou ainda uma crise existencial. O concorrente revelou ter começado a sentir-se «um inútil e um peso» para a família, admitindo ter a sensação de não evoluir nem seguir um rumo: «A cada ano que passava destruía-me cada vez mais».

Veja o momento aqui:

Afonso prepara-se agora para iniciar uma nova etapa profissional na área da soldadura, depois de ter seguido o sonho de ser futebolista. No Big Brother Verão, tem procurado mostrar uma personalidade confiante, vaidosa e conquistadora, assumindo que a conversa é a sua melhor arma e que não tem medo de dizer aquilo que pensa.

A participação no reality show representa, assim, uma nova oportunidade para Afonso mostrar quem realmente é, depois de um percurso marcado por desafios, sonhos e momentos particularmente difíceis.