Uma das praias fluviais mais bonitas de Portugal tem águas medicinais que já curaram um Rei

A Praia Fluvial do Agroal, no Concelho de Ourém, é uma das praias mais bonitas do País. Mas esta praia, no Rio Nabão, esconde outro segredo ainda mais especial, que torna este lugar mais extraordinário.

É que as águas do Agroal são famosas pelas suas propriedades termais e curativas. Das encostas calcárias em escarpa, escorre uma água famosa desde os tempos mais antigos.

Uma publicação do Museu Municipal de Ourém destaca as lendas que vem ddesde a pré-história e que falam em «curas milagrosas». Uma dessas lendas diz que as águas desta bela praia fluvial curaram um rei: o rei Gargoris (rei da Tartessia), que «ali se teria curado de uma enfermidade da pele».

Aliás, estas águas termais e medicinais estão particularmente recomendadas para problemas gastrointestinais e de pele. O Turismo de Portugal também destaca estes benefícios e fala em relatos de casos de cura de certas dermatoses.

Conta, ainda, o Museu Municipal de Ourém que as primeiras análises à água do Agroal foram realizadas em 1917. «Denotaram uma forte componente de bicarbonatos de cálcio, cloreto de magnésio e sulfato de cálcio. Nesta análise é também de destacar a presença da sílica, ao que se poderá atribuir as suas qualidades cicatrizantes», explica o Município.

O Agroal é um local de uma beleza ímpar. Um santuário de biodiversidadede e é, por isso, uma área protegida. A nascente perene do Agroal está inserida no vale de um canhão fluvial, escavado pelo Rio Nabão nos calcários do Maciço Calcário de Condeixa, Sicó e Alvaiázere.

Destaque ainda, que foi construída uma piscina natural, o que torna o lugar ainda mais apetecível e ideal para longos e refrescantes mergulhos nos dias mais quentes.

Localização:

No concelho de Ourém, com fácil acesso a partir de Tomar.

Infraestruturas:

A praia fluvial possui boas infraestruturas de apoio, incluindo piscina natural

Reconhecimento:

O Agroal ostenta a Bandeira Azul e o selo "Praia com Qualidade Ouro", atestando a qualidade da água e do espaço

RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE: Embora as águas do Agroal sejam conhecidas pelas suas propriedades medicinais, é aconselhável não ingerir a água, especialmente para tratar problemas de estômago e intestinos

Percorra a galeria e veja mais imagens desta praia fluvial tão especial.