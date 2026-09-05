Esta cara conhecida recusou o convite para ser concorrente do Big Brother All Stars. Eis o motivo

Alexandra Ferreira prepara-se para abraçar o papel de comentadora no Big Brother All Stars. A ex-concorrente do Secret Story 3 assumiu, no entanto, que este não foi o primeiro convite que lhe fizeram: antes de integrar os comentários, a apresentadora foi convidada a entrar como concorrente, convite esse que acabou por recusar.

Em entrevista a Mónica Jardim e Idevor Mendonça, no programa “Em Família”, Alexandra Ferreira explicou o motivo que a fez rejeitar o convite:

«Não consigo mesmo desligar-me do mundo cá fora e enfiar-me lá dentro, não consigo. Mas sim, fui convidada, rejeitei o convite, eu pensei: «Bem, vão-se esquecer de mim ou então vão-me lá chamar de vez em quando para fazer assim uns comentariozinhos». Pronto, como estou aqui agora ou aqui a falar um pouco dos realities e tudo mais, passado uma semana recebo o convite para ser comentador e fiquei tipo: "Vocês não se enganaram?" (…) Pronto, então olha, foi assim uma coisa mesmo, foi uma lufada assim para mim.»

A ex-concorrente admitiu ainda que a mudança de posição a apanhou de surpresa, sobretudo tendo em conta os anos de ligação ao formato:

«Eu não estava mesmo à espera, de todo, de ao fim de 14 anos trocar a cadeira quente por cadeira de comentadora. É muito gratificante.»